Hermétiques pendant 80 minutes face à une des meilleures attaques du championnat beaucoup trop fébriles et impatiente à l’approche des zones de marque, les Vannetais ont eu le mérite de capitaliser sur leurs points forts pour s’adjuger le titre et la montée.

Il semble écrit, depuis ce France-Afrique du Sud de sinistre mémoire, que la victoire dans les matchs couperets ne doivent plus forcément aller à l’équipe la plus dominante, mais à la plus résiliente.

Toutes les phases finales de la Coupe du monde sont venues en attester, la finale de Champions Cup entre toulouse et le Leinster également. Et celle finale de Pro D2 n’a pas échappé à la règle, où les Grenoblois dont les statistique gonfleront probablement les "expected points" se sont logiquement inclinés face à une équipe qui, le jour J, a sur marquer les siens. On en veut pour preuve qu’après une entame tonitruante qui les vit pourtant une fois, deux fois se faire refouler de l’en-but isérois en raison d’une touche défaillante, les Bretons ont toutefois réussi à franchir à force d’envie et d’enthousiasme la ligne d’en-but, par l’intermédiaire d’un Romaric Camou dont la gestion des surnombres ne sera pas forcément à montrer dans les écoles de rugby (11e).

Reste qu’à la grâce de cet essai précoce, les Vannetais ont eu le mérite de faire la course en tête dans une rencontre où les Grenoblois se seront montrés beaucoup trop stériles pour l’emporter. À l’image d’une première période où, pêle-mêle, le talonneur Barnabé Massa effectua un en-avant au moment d’aplatir dans l’en-but un ballon porté qui n’attendait que ça, d’un davies jouant vite une pénalité 40 mètres face aux poteaux qui ne demandait qu’à être tentée, ou encore de Montagne gâchant juste devant la ligne un immense temps fort (39e).

Davies et le FCG dans un jour sans

Et si, à la pause, le score n’était que de 7-3 en faveur des Bretons, on sentit rapidement les Isérois rattrapés par les fantômes de la saison dernière, incroyablement fébriles et maladtots, au point de réaliser 13 en-avant contre un seul dans le camp d’en face, permettant aux Vannetais d’imposer leur puissance en mêlée. Pire, alors qu’un échange de pénalités entre Davies et Lafage emmena les deux équipes à 16-9 dans le money-time, les hommes de Nicolas Nadau et Patrick Pézery gâchèrent deux nouvelles énormes occasions.

D’abord à la 73e, lorsque Couilloud conserva trop le ballon au moment de jouer un deux contre un d’école avec Ezcurra, avant que Blanc-Mappaz échoue à un mètre de la ligne puis que Javakhia se fasse retourner dans l’en-but. Et puis, dans la continuité, c’est un en-avant de Martel sur les cinq mètres qui mit un terme à l’ultime temps fort grenoblois, avant qu’un dégagement en ballon mort de Couilloud achève les espoirs du FCG. Tout le mérite en revient, bien sûr, à une défense vannetaise incroyable de solidarité, qui sur garder comme une morte de faim sa ligne d’en-but face à la meilleure attaque du Top 14. Mais tout de même, quel sentiment de gâchis incroyable pour les Grenoblois, qui ont tout bonnement oublié de jouer leur jeu pendant 50 minutes, à l’image de leur meneur de jeu Sam davie comme tétanisé par l’événement,a près avoir porté son équipe tout au long de la saison.