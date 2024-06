Après une finale qu’ils ont dominée au tableau d’affichage tout du long, Vannes accède au Top 14 en l’emportant face à Grenoble (16-9). C’est historique pour le club promu en Pro D2 en 2016. Mais aussi pour toute la région Bretagne qui aura, pour la première fois, une équipe dans la première division ! La folle dynamique de fin de saison des Grenoblois prend fin. Trop brouillons, ils devront se remobiliser face à Montpellier pour le barrage d’accession dans une semaine !

Forcément surmotivées par l’idée d’évoluer à l’échelon supérieur la saison prochaine, les deux équipes ont débuté la rencontre à 100 à l’heure. Et ce sont les Vannetais qui ont mis la main sur le match en premier, avec près de 90 % de domination territoriale dans le premier quart d’heure. Les Bretons sont les premiers à piquer, après plusieurs tentatives. Bastardie attaque la défense, puis Ruru prolonge son effort en se faisant stopper devant la ligne. Le ballon ressortait au large, et Camou crochetait la défense pour aplatir entre les perches (7-0, 11e).



Les Bretons pouvaient appuyer leur avance au score, mais présentaient quelques défauts en conquête, les empêchant d’aller plus loin, notamment en touche (quatre lancers manqués). Grenoble voulait répondre, mais commettait trop d’en-avants. Ils profitaient tout de même d’une défense trop agressive pour débloquer leur compteur (7-3, 18e). Ils auraient pu passer devant juste après, mais Massa laissait échapper le ballon sur la ligne (20e). Vannes avait quelques touches dans les 22 adverses, mais les lancers ont été manqués (28e, 30e). Côté isérois, le capitaine Blanc-Mappaz faisait l’extérieur pour approcher son équipe de l’en-but, mais Vannes rappelait son statut de meilleure défense de Pro D2 (40e).

Intensité, combativité, victoire des Vannetais

