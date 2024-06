Très émus, Maxime Lafage, Jean-Noël Spitzer et Jules Le Bail ont réagi à la victoire du club vannetais en finale de Pro D2 face à Grenoble.

Vannes est en Top 14 ! La Bretagne est dans l’élite du rugby professionnel. Après la finale gagnée face à Grenoble, Maxime Lafage, Jules Le Bail et le manager Jean-Noël Spitzer ont réagi au micro de Canal +. Tous soulèvent la fierté d’évoluer en première division la saison prochaine.

Maxime Lafage : "C’est historique pour cette région"

"C’est incroyable. Regardez tout ce peuple qui a fait six heures, sept heures de route pour être ici… Ils sont partis à 4 heures du matin et je ne sais pas combien ils sont ce soir. C’est monstrueux, c’est exceptionnel. Nous avons marqué l’histoire. C’est historique pour cette région. Nous venons d’implanter Vannes sur la carte du rugby français."

Son émotion personnelle

"Je ne réalise pas du tout, je suis très heureux. C’est une émotion supplémentaire. Avec Bayonne, c’était déjà incroyable mais nous étions attendus. Là, nous n’étions pas du tout favoris et nous avons construit notre saison pour récompenser tout un peuple. On savait que ça allait un match de très haut niveau dans l’intensité, dans les rucks, en défense… Nous avons été monstrueux ! Merci à tout le monde, les gros ont fait un boulot incroyable, ils se sont envoyés comme des ânes. C’est exceptionnel."

Jean-Noël Spitzer : "Je pense à toutes ces années, au monde amateur…"

"C’est tellement incroyable ce parcours… Je pense à toutes ces années, au monde amateur, je devais traverser la France pour rejoindre mon équipe le samedi soir parce que je bossais le samedi. Les deux-trois accidents que nous avons eus avec mon préparateur physique en voiture, nous aurions pu certainement y laisser quelque chose, et maintenant nous sommes en Top 14 !

Je n’avais pas anticipé le fait d’être entraîneur dans le monde professionnel. J’aimais juste entraîner. C’est un accomplissement, et quoi qu’il arrive, je ne vivrais plus jamais le même parcours. Le projet pour la saison prochaine ? Il faut demander à mon président. Aujourd’hui je veux juste boire des bières avec mon staff, avec mes joueurs et mes proches. Et nous verrons dans 48 heures.

Cette petite chanson dans les vestaires qui avait été chantée à Béziers, c'est une petite chanson qui se moque de la Bretagne. C'était un territoire très pauvre avant la guerre, beaucoup de nos compatriotes ont souffert de ça et ont dû s’expatrier, ont eu des emplois "subalternes". Aujourd'hui, on a le sentiment de porter le drapeau de la Bretagne avec beaucoup de fierté."

Jules Le Bail : "On va fêter ça dignement"

"On avait un groupe de 50 et on avait à cœur d’être liés à jamais. Ce match dans 10 ans nous nous retrouverons pour fêter ce titre et boire une bière. Ce groupe a marqué l’histoire de la Bretagne. On va fêter ça dignement.

Nous avions bien entamé la saison et nous avons eu un coup de mou en hiver, mais ce soir, on s’est payé. On est champions de France ! On représente toute la Bretagne ! On vient d’installer le Rugby Club de Vannes au plus haut niveau. Il faudra faire en sorte d’y rester, ça sera très difficile mais on a le temps d’en reparler…"