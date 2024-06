Une nouvelle immense déception pour Grenoble. Le FCG n’a rien pu faire en finale de Pro D2 et comme la saison dernière, a perdu la finale pour le titre de champion de France et l’accession en Top 14. Geoffrey Cros et Nicolas Nadau avaient du mal à cacher leur déception à l’issue du match…

Au micro du diffuseur Canal +, l’ailier Geoffrey Cros et l’entraîneur Nicolas Nadau étaient abattus après la défaite en finale de Pro D2 face au RCV. Geoffrey Cros : "On peut avoir des regrets" "La finale était à portée de main. Nous perdons le match tout seul, nous avons été trop individuels dans nos attitudes… C’est du gâchis, je suis dégoûté. Ce soir, il y avait la place. Vannes mérite amplement sa montée en Top 14 mais ce n’était pas du grand Grenoble ce soir et nous pouvons avoir des regrets. Cette saison ça a été les montagnes russes. On revient du bout du monde et on termine en finale de Pro D2 dans ce stade magnifique. Ce n’est pas passé ce soir mais je suis fier de l’équipe et de l’état d’esprit. Rien n’est impossible. Ça n’aura pas la même saveur. Il reste encore un match à bien préparer contre Montpellier. Je suis dégoûté pour ce soir." Nicolas Nadau : "Ça va être dur de basculer" "On a onze minutes où on est dans le dur. Ce fut dur de trouver les solutions mais nous en avons plusieurs. En phases finales, il faut scorer sinon c’est très difficile. " Montpellier en access match "Ça va être dur de basculer, ça va être difficile de le dire aux joueurs. Il faut qu’ils évacuent cette défaite. La déception est à la hauteur de l’énergie qu’ils ont mis depuis quelques semaines. Mais il faut qu’on dirige ça pour basculer très vite dans cet access-match. Montpellier a été champion de France il y a deux saisons, ça va être très difficile."