La phase régulière du Top 14 s’est terminée ce samedi soir avec le célèbre multiplex. On connaît donc les affiches des barrages ainsi que les deux équipes directement qualifiées pour les demi-finales. Voici le tableau complet de la phase finale, avec notamment un Toulon – La Rochelle lors des barrages.

Ils ne sont plus que six dans la course au bouclier de Brennus ! La phase régulière du Top 14 a rendu son verdict.

Avant cette vingt-sixième journée, le Stade toulousain était déjà assuré de terminer à la première place. Les Haut-Garonnais attendaient seulement de connaître le nom de leur adversaire en demi-finale. Ce sera Toulon ou La Rochelle ! Varois et Charentais-Maritime ont rendez-vous le week-end prochain en barrage. Le vainqueur de cette rencontre défiera donc les Toulousains pour une place en finale.

\ud83d\udd34Le tableau complet de la phase finale version 2023-2024 !



Le Racing 92 in extremis, l'UBB double Toulon et s'offre un barrage à domicile... Toutes les infos de la soirée sur le site et l'app. pic.twitter.com/x9EB4EBaEt — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 8, 2024

L’autre barrage mettra aux prises l’Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92. Les Girondins ont déroulé ce samedi soir face à Oyonnax alors que les Racingmen ont sauvé leur peau de justesse. Pendant quelques minutes, les Franciliens étaient hors des six premières places au profit du CO, qui l’a emporté à Bayonne. Un essai de Baudonne a permis à ses coéquipiers de garder leur place en phase finale. Le vainqueur de cette affiche croisera la route du Stade français, qui a battu le RCT à la maison pour valider sa deuxième place. Une demie qui se jouera à… Bordeaux. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert pourraient avoir un léger avantage en cas de qualification pour le dernier carré.

Le programme complet :

Barrage 1 : Toulon – La Rochelle le samedi 15 juin à 21 heures

: Toulon – La Rochelle le samedi 15 juin à 21 heures Barrage 2 : Bordeaux-Bègles – Racing 92 le dimanche 16 juin à 21 heures

Les demi-finales :

Toulouse – Vainqueur du barrage 1 le vendredi 21 juin à 20h15

Stade français – Vainqueur du barrage 2 le samedi 22 juin à 21 heures

Pour rappel, la finale du Top 14 se jouera le 28 juin prochain sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille.