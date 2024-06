Soulagé par la qualification des siens, Stuart Lancaster a notamment souligné l’extraordinaire sang-froid de Tristan tedder, auteur d’un coup de pied très important en fin de match…

Comment avez-vous vécu cette fin de match ?

C’était stressant. On savait que dans un même temps, Castres était en train de gagner. Mais je suis très fier des joueurs qui ont su montrer du caractère et arracher ce point de bonus, sur le gong. Tristan Tedder, avec cette transformation finale, a montré de quoi il était capable.

Qu’avez-vous dit à Tristan Tedder après la rencontre ?

J’ai dit bravo à Tristan. Dès qu’on a perdu Nolann Le Garrec dans la semaine, on savait que Tristan serait notre buteur. Sa sélection était évidente. Et il a montré tout son caractère et son sang-froid, face au Stade rochelais.

Quoi d’autre ?

Je tiens aussi à féliciter Clovis Le Bail et Max Spring ont également réalisé un job très propre. Ils ont été très forts sur les bases. La Rochelle a un gros pack, c’est une équipe de champions. Nous devions être bons sur la stratégie et l’avons été.

Comment appréhendez-vous ce quart-de-finale face à Bordeaux, la semaine prochaine ?

Nous croyons en nous. Nous croyons en le travail que nous réalisons ces derniers mois. La saison n’a pas été parfaite mais nous pouvons faire quelque chose à Bordeaux, dimanche soir.