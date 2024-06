Quelques minutes après la victoire de Clermont face à Montpellier, Sébastien Bézy est revenu sur la saison en montagnes russes de l’ASM. Le demi de mêlée regrette notamment certaines réceptions qui ont été fatales aux Jaunards pour se qualifier.

Sébastien, vous terminez la saison avec une belle victoire face à Montpellier et une qualification en Champions Cup. Est-ce un soulagement ?

On avait cet objectif de finir huitième pour aller chercher la Champions Cup. On a eu des hauts et des bas toute la saison, et je pense que notre sort se joue en milieu de saison, avec des défaites à domicile. C’est dommage parce qu’on a montré qu’on méritait un peu mieux mais on était trop inconstant pour aller chercher la qualification.

Vous terminez à un point du top 6, n’est-ce pas encore plus frustrant ?

C’est très rageant ! J’ai l’image de la réception de Bordeaux-Bègles ou du déplacement au Stade français, il faut qu’on grandisse un peu plus collectivement pour aller chercher un classement plus haut

Si vous deviez définir votre saison en un seul mot, quel serait-il ?

Les montagnes russes parce qu’il y a eu des moments dans la saison où on a été très bas, et je repense à cette victoire bonifiée contre le Stade français qui nous a relancés. Si on perdait on pouvait être treizième il ne faut pas oublier… Mais on n’a pas réussi à concrétiser nos points forts sur les matchs importants, comme la demi-finale face aux Sharks, et c’est notre gros point noir cette saison.

Personnellement, vous avez joué un nouveau rôle au sein de l’équipe, en étant capitaine à plusieurs reprises. Comment avez-vous appréhendé cette prise de leadership au fil de la saison ?

J’approche des trente-trois ans, je termine ma quatrième année à Clermont donc c’est un rôle qui compte beaucoup pour moi. Il fallait également accompagner Baptiste (Jauneau) pour qu’il prenne le brassard de capitaine, mais globalement tous les jeunes sont en train de grandir. Plus on aura de leaders et mieux ce sera pour la saison prochaine. Il faudra accrocher cette sixième place qui nous manque depuis trois années. Le Racing s’est qualifié à la dernière seconde, et malgré notre saison difficile on ne termine qu’à un point.