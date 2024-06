Dans une rencontre âpre, hachée par les blessures et les cartons, ce sont les Palois qui se sont montrés les plus vaillants face à Perpignan pour la dernière de Sam Whitelock au Hameau. L’USAP aura longtemps cru aux phases finales, mais a finalement sombré au plus mauvais moment.

Avant de s’affronter, les deux équipes avaient de grands espoirs pour une qualification dans le top 6 ou pour la Champions Cup la saison prochaine… Mais repartent toutes les deux déçues. Si Perpignan, septième avant cette 26e et dernière journée, jouait son va-tout en espérant s’imposer au Hameau et une large victoire de La Rochelle ou du Racing 92, qui s’affrontaient ce soir, Pau, neuvième, pouvait croire au top 8 et jouer la Champions Cup l’année prochaine.

À domicile, les coéquipiers de Sam Whitelock, qui disputait son dernier match en carrière sous les couleurs de la Section, voulaient rendre fier leur public venu une nouvelle fois nombreux. Et après un gros début de match, c’est l’arrière australien Jack Maddocks, bien servi par Thibault Daubagna, qui vient inscrire le premier essai de la rencontre. Joe Simmonds, l’ouvreur star de cette équipe béarnaise, ne se fera pas priver pour ajouter deux points supplémentaires (7-0, 14').

\ud83d\udd34Le tableau complet de la phase finale version 2023-2024 !



Le Racing 92 in extremis, l'UBB double Toulon et s'offre un barrage à domicile... Toutes les infos de la soirée sur le site et l'app. pic.twitter.com/x9EB4EBaEt — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 8, 2024

Avec deux nouveaux essais de Théo Attissogbe et d’Emilien Gailleton, à chaque fois convertis par Joe Simmonds, la Section prend le large et semble se diriger vers un large succès face à des Catalans complètement dépassés et pris par l’enjeu (21-0, 27'). Mais la réaction d’orgueil de l’USAP viendra après la demi-heure de jeu, par l’intermédiaire de Louis Dupichot, à 14 contre 14, après les cartons jaunes réçus par Sacha Lotrian et Nicolas Corato (21-5, 35').

Avant la pause, le jeune pilier Lorencio Boyer Gallardo, qui assurait l’intérim le temps du carton jaune, viendra inscrire son premier essai de sa carrière chez les pros, après un gros travail des avants. Si l’ouvreur Jake McIntyre manque ses deux transformations, Perpignan peut croire en sa bonne étoile et arracher la victoire dans le second acte (21-10, 40+3').

Perpignan y a cru, mais aura manqué d'efficacité

Au retour des vestiaires, l'USAP remet la marche en avant et, sur un ballon de relance, le troisième ligne Joaquin Oviedo viendra réaliser une course de près de 70 mètres pour ramener ses partenaires à quatre points des Palois, après la transformation de Jake McIntyre (21-17, 44').

Pau, qui a perdu coup sur coup Thomas Carol, puis Siate Tokolahi sur blessure, doit s'en remettre au pied de Joe Simmonds, toujours aussi efficace face aux perches (24-17, 54'). Mais Perpignan n'arrive plus à trouver l'intervalle, et bute sur la défense paloise désormais héroïque. De l'autre côté du terrain, Beka Gorgadze, auteur d'un énorme match, est repris à quelques centimètres de la ligne et sert Dan Robson. Le troisième ligne catalan So'otala Fa'aso'o, entré en jeu quelques secondes auparavant, tape dans le ballon en venant se replacer. La sanction est terrible pour les visiteurs, puisque Monsieur Brousset sortira le carton jaune et viendra siffler l'essai de pénalité (31-17, 60'). Avec deux essais transformés d'avance, les hommes de Sébastien Piqueronies semblent tirés d'affaire, et regardent attentivement les résultats des autres rencontres, en espérant le faux pas de Clermont ou de Castres.

Si, après le carton jaune sorti contre Joe Simmonds, Lucas Dubois signera l'essai de l'espoir pour les Catalans (31-24, 75'), celui-ci ne sera que de courte durée. Comme un symbole, le deuxième ligne aux 153 sélections chez les All Blacks, Sam Whitelock, ira inscrire l'essai de la victoire pour les Palois (36-24, 80+1'), pour sa dernière sortie en tant que joueur de rugby professionnel.

Hélas, cette victoire de la Section ne suffira pas, puisque Castres et Clermont l'ont respectivement emporté à Bayonne et face à Montpellier. Le bonus offensif gratté par l'ASM laisse ainsi Pau neuvième et donc hors des places qualificatives pour la Champions Cup. Pour l'USAP, finalement dixième de la saison, les regrets seront de mise après un début de rencontre raté et un manque de réalisme dans les 22 mètres adverses dans le second acte. Les Catalans, qui espéraient rejoindre les phases finales pour la première fois depuis 2010, ont échoué au plus mauvais moment.