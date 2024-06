Bien que ce Lou n’avait plus rien à jouer en cette fin de saison, Baptiste Couilloud et ses coéquipiers avaient à coeur de bien finir cet execrice. Lyon s’est imposé (40-28) face à un Stade toulousain remanié pour faire souffler ses cadres avant la demi-finale.

C’est l’un des seuls matchs de la 26e et dernière journée de Top 14 qui n’avait aucun enjeu : Lyon, déjà maintenu, recevait le Stade Toulousain, déjà qualifié pour les demi-finales et assuré de terminer à la première place du classement. Dans un stade Gerland qui affichait complet, les Lyonnais ont conclu eur saison par une victoire devant leur public face aux Toulousains (40-28).



Ce sont pourtant les hommes d’Ugo Mola qui ont le mieux commencé le match. Après que Liam Allen (13e) ait répondu au premier essai du match inscrit par Théo Ntamack (5e), les Toulousains ont fait un premier break dans cette rencontre, validant leurs temps forts par deux essais de Mathis Castro-Fereira (17e) et Ange Capuozzo (35e). Menés de 14 points à une minute de la fin du premier acte, les Lyonnais sont quelque peu revenus au score grâce à un essai en contre-attaque d’Alfred Parisien juste avant la pause (40e) juste avant la pause.

Tout a basculé dans le second acte !

En seconde période, c’est une tout autre équipe de Lyon qui est revenue des vestiaires. Profitant notamment de l’indiscipline de Toulouse et du carton jaune d’Arthur Retière (51e), les hommes de Fabien Gengenbacher ont renversé le match grâce à des essais de Liam Coltman (45e) et Baptiste Couilloud (52e) et un doublé de Xavier Mignot (65e, 75e). Mais alors que les Lyonnais disposaient du bonus offensif provisoire, les Toulousains ont privé ce bonus à leurs adversaires du soir en fin de match, sauvant l’honneur en marquant un quatrième essai par l’intermédiaire de Sofiane Guitoune juste avant la sirène (80e).



Une défaite anecdotique pour le Stade Toulousain, qui affrontera en demi-finale du championnat le vainqueur du quart de finale entre Toulon et La Rochelle tandis que le LOU finit en beauté une saison qui restera tout de même décevante puisque le club rhodanien ne disputera pas les phases finales.