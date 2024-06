‌Le Stade Français ne devait pas perdre contre le RC Toulon afin de s’assurer la deuxième place de Top 14. Il a fait mieux que ça en battant les Varois (23-20) et valide sa place en demi-finale du championnat. Un match plein de réalisme face à un adversaire qui a manqué de solutions. Toulon devra disputer un match de barrages contre La Rochelle pour rejoindre le dernier carré.

Autant le dire de suite, la première période a été soporifique. Pourtant, cela avait bien démarré avec un essai de Lester Etien après cinq minutes de jeu. Sur une touche à dix mètres, les Parisiens avaient d’abord créé un point de fixation avec leurs avants, puis le jeu au large avait débouché sur un essai en coin (7-0, 5e). Jaminet répondait par une relance à la main qui lui permettait de marquer une pénalité (7-3, 10e), à laquelle répondait Serin (10-3, 14e).

\ud83d\udd34Le tableau complet de la phase finale version 2023-2024 !



Le Racing 92 in extremis, l'UBB double Toulon et s'offre un barrage à domicile... Toutes les infos de la soirée sur le site et l'app. pic.twitter.com/x9EB4EBaEt — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 8, 2024

Mais pour le jeu, il fallait repasser. À plusieurs reprises, les joueurs restés en couverture se contentaient de pratiquer du ping-pong rugby, face à des avants qui attendaient la fin. On voyait peu de points entre deux des meilleures défenses du Top 14, d’autant plus que Jaminet manquait deux pénalités dans ses cordes (33e, 37e). L’arrière a réalisé une très mauvaise partie globalement. Les Parisiens laissaient passer l’orage, et faisaient preuve encore une fois de leur grand réalisme. Après une touche dans les 22, toute l’équipe tentait de passer en force, et c’est Habel-Kuffner qui pouvait conclure (17-3, 39e).

Toulon échoue devant l’objectif

Malgré un changement de talonneurs à la mi-temps, les Varois gardaient quelques manques, notamment en touche. Ils revenaient tout de même plus motivés d’aller chercher la victoire. Sur une pénalité vite jouée dans ses 22, Dréan remontait tout le terrain. Il était repris par Dakuwaqa, qui prenait un carton jaune juste derrière pour un raffut illégal (48e). La penaltouche qui suivait ne donnait rien, mais amorçait un temps fort toulonnais. Jaminet assurait une pénalité facile (17-6, 54e). Puis, sur un lancer en touche cafouillé, Alainu’uese mettait son équipe dans l’avancée. Isa résistait à des plaquages pour marquer au pied des poteaux (17-13, 58e).



Les Parisiens calmaient le jeu, et marquaient sur presque chacune de leurs entrées dans la moitié de terrain varoise. Sur une faute au sol, Segonds prenait les points (20-13, 63e). Sur un accrochage stupide de Youyoutte dans un maul, il donnait un break d’avance (23-13, 66e). Et il y en avait bien besoin pour ce dernier quart d’heure totalement à l’avantage des visiteurs. Alainu’uese s’échappait d’un maul pour aplatir, mais Weber s’était glissé sous le ballon (69e). Puis, sur une nouvelle pénalité, jouée à la main, les joueurs de la rade s’essayaient aux percussions pour briser le mur parisien, et c’est Leicester Fainga’anuku qui y parvenait (23-20, 76e). Après quoi, le seul ballon toulonnais était une mêlée sur laquelle le pack se faisait pénaliser. Victoire étriquée du Stade Français, pleine de réalisme, sans briller, mais juste ce qu’il fallait.