Au terme d'un match au scénario parfois étrange, la Section paloise a devancé Perpignan au Hameau (36-24). Les Vert et Blanc ont pu compter sur un énorme Reece Hewat. Marvin Orie s'est lui troué.

Les Tops

Reece Hewat

Joueur sous-côté, le troisième ligne s'est illustré dans différents profils face à l'Usap. Combattant, il fut une force vive en défense, avec ses dix-sept plaquages réalisés et un grattage très important près de sa ligne en fin de match. Surtout, il a su surprendre la défense adverse par des courses aussi intelligentes que bien réalisées. Notamment lorsqu'il se plaçait sur l'aile droite, il savait se mettre au soutien de ses trois-quarts. Non seulement il a su avancer, mais il a surtout réussi à donner de la continuité au jeu en passant le ballon après contact. Il était décisif sur les essais d'Attissogbe et de Gailleton.

Jack Maddocks

Son absence avait pesé la semaine dernière sur la pelouse d'Auxerre. Mais ce samedi soir, Jack Maddocks était bien là et ça s'est senti. L'arrière australien a encore été décisif sur la pelouse du Hameau. Auteur du premier essai de la partie, il s'est démené pour amener du danger et faire jouer derrière lui. Avec un sens du timing toujours aussi développé, Maddocks a fait clairement des différences. Il terminait le match avec quatre défenseurs battus.

Joaquin Oviedo

Si l'Usap est restée en vie dans cette partie, elle le doit en grande partie à son troisième ligne argentin. Fort à l'impact, il a constamment avancé au contact, à l'image de cette mêlée dans ses 22 mètres. Surtout, il marquait un essai énorme après une course de 50 mètres, résistant notamment à Thibault Daubagna. Il terminait avec cinq défenseurs battus. Il fut aussi primordial en défense où ses treize plaquages en première mi-temps (seize au total) ont permis de tenir la baraque. Il n'a malheureusement pas été assez épaulé.

Les Flops

Nicolas Corato

Son match avait pourtant démarré de la bonne manière avec un grattage récompensé par un coup de sifflet dès la première action. Mais Nicolas Corato a vu sa copie être gâchée par sa tenue en mêlée. Incapable de trouver de l'équilibre face à Sacha Lotrian, le futur castrais a été sanctionné à plusieurs reprises. Il a écopé d'un carton jaune en fin de première période, tout comme son adversaire direct.

Marvin Orie

L'international sud-africain a peiné à rentrer dans son match. Pénalisé au sol à deux reprises, il fut très en retrait offensivement par rapport à ses coéquipiers. Sur l'essai de Maddocks, il se fait avoir très facilement par le crochet de l'arrière palois, en étant déjà au sol avant même que son adversaire ne reçoive le ballon. Il a manqué quatre plaquages sur ce match. Trop pour un joueur de son calibre.

Jake McIntyre

Par moments, l'ouvreur de Perpignan a montré qu'il avait du talent, comme sur le presque essai de Dupichot ou sur une interception bien sentie en seconde période. Seulement, l'Australien s'est aussi beaucoup manqué sur la pelouse de la Section. Au pied, il n'a pas trouvé une "pénaltouche importante", puis s'est manqué deux fois face aux perches, dont une fois assez grossièrement. Alors que l'Usap attendait beaucoup de son maître à jouer, il a plutôt pris de mauvaises décisions. Il est sanctionné pour un en-avant volontaire (71e).