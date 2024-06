Absent depuis la mi-janvier et une blessure à une épaule à Leicester, Pierre Bourgarit n'a pas encore pu retrouver les terrains quand bien même son retour était espéré mi-mai. Le talonneur international de La Rochelle se confie sur sa frustration et sur ses doutes du moment, sans pour autant perdre de sa détermination.

Avant toute chose, comment allez-vous après quatre mois et demi loin des terrains et alors que votre retour vient encore d’être repoussé ?

Même si le moral n’est pas au mieux, j’essaye de garder ma bonne humeur. Ce n’est pas facile, je ne vais pas vous mentir. Le problème est que j’ai encore une douleur à mon épaule. Dès que je fais un mouvement avec de la vitesse, elle se réveille, sur l’extérieur de l’épaule. On n’arrive pas à la faire passer. Quand je lance, j’ai mal, sur les plaquages, aussi… C’est compliqué…

Avez-vous des explications ?

Au début, tout s’était bien passé : l’opération, la cicatrisation, le retour de la mobilité… Tout était plutôt rassurant. On était optimistes, peut-être même pour reprendre avant le délai prévu. J’étais en tout cas sur des bases normales. Mais au moment de reprendre plus sérieusement, la douleur est apparue. On essaye de trouver le pourquoi du comment : aux examens, tout est bon, il n’y a pas d’inflammation, l’infiltration ne fait pas effet… Je suis un peu dans le flou. Tout ce que je veux, c’est reprendre.

On a tendance à dire qu’une blessure a des effets positifs. On imagine que vous les percevez de moins en moins…

Oui, une fois la désillusion de la blessure évacuée, tu essayes effectivement de profiter, de vagabonder, de te régénérer comme bon te semble. Mais maintenant, c’est surtout de la frustration. La muscu, le cardio, je le fais mais ce n’est pas ce qui m’a attiré dans ce sport. Ce que j’aime, c’est jouer, m’éclater. J’essaye de rester le plus possible au contact du groupe mais quand tu es blessé, tu n’as pas la même légitimité aussi. J’ai beau entendre que je l’ai, ça fait 4 mois et demi que je n’ai pas mis un pied sur le terrain. Je m’efforce de dynamiser la vie du groupe même si ce n’est pas simple de transmettre de la bonne humeur quand ça ne va pas comme on le voudrait. Je prends mon mal en patience en attendant.

La saison de votre équipe ne se passe pas non plus comme prévu, d’ailleurs…

C’est compliqué, oui. Je ne dirais pas que l’on paye les potes cassés mais, pendant trois ans, nous avons été épargnés par les blessures longue durée. Là, ça s’accumule. En un sens, ça permet à nos jeunes de se révéler, comme Oscar (Jégou) ou Louis (Penverne). C’est bénéfique pour eux et pour l’avenir du club. Il faut bien trouver un peu de bonheur dans le malheur. Après, si on reprend les compositions, je ne pense pas qu’on ait pu aligner une seule fois notre XV type si on peut l’appeler comme ça. Il n’y a pas d’excuses à se chercher mais c’est un constat : nous n’avons pas joué avec toutes nos forces en même temps. En parallèle, on ne s’est pas facilité la tâche, il faut le reconnaître, comme en Champions Cup avec deux déplacements à enchaîner au Cap et à Dublin… On est encore en course en Top 14 et on peut se qualifier sans même gagner le dernier match même si ce n’est pas ce que l’on envisage. Quoi qu’il en soit, c’est un 8e de finale qui se présente. Il reste quatre rencontres. Il faut quatre victoires et on aura un truc à soulever à la fin.

Oscar Jegou avait été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un test au tout début de la saison. L'international U20 est revenu sur cet épisode qui a changé sa vie



Ses propos ici > https://t.co/6PP0zXBOlj pic.twitter.com/XZLcCO3klF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 7, 2024

Votre retour a déjà été retardé à plusieurs reprises, il n’aura pas lieu face au Racing. Avez-vous encore l’espoir de jouer sur cette fin de saison ?

J’ai l’air abattu comme ça mais j’espère encore revenir avant la fin. Sauf que la saison est de moins en moins longue, au fil des semaines. Et puis, même si j’ai la confiance du staff et qu’il n’hésitera pas à me faire jouer si je suis apte, ça fait cinq mois qu’il y en a qui se cassent le cul pour que l’on se qualifie. Je ne vais pas arriver la fleur au fusil et prétendre à quoi que ce soit. Je vais continuer de tout mettre en œuvre pour revenir et le staff fera ses choix. Je les accepterai. Je suis loin de parler de prendre la place de qui que ce soit pour l’heure.

Depuis le début des années 2020, vous n’aviez connu que des saisons fructueuses avec des titres, des sélections, une Coupe du monde. Le coup doit être d’autant plus dur à encaisser…

Je n’avais jamais connu une telle situation, c’est sûr. Je m’étais le plus souvent blessé sur des intersaisons et je n’avais pas raté beaucoup de matchs. Tous les rugbymen ou presque en passent par là. Tout ce qui compte à mes yeux, c’est de donner le maximum pour revenir le plus en forme. Il y a la fin de saison et d’autres échéances individuelles à aller chercher, même si c’est dur de se projeter.

Pierre Bourgarit face à Leicester en janvier dernier. Icon Sport - Icon Sport

Avec le recul, vous dites-vous que l’enchaînement des saisons à plus de 30 matchs a pesé d’une quelconque manière dans vos pépins actuels ?

Je ne veux pas dire que c’est la faute à l’accumulation des rencontres ou commencer à tirer sur qui que ce soit. On joue beaucoup, c’est un fait, mais on le sait et le staff, à La Rochelle, fait tout pour que l’on n’ait pas un temps de jeu mirobolant. En plus, je me blesse sur la saison ou je n’ai pas le plus joué. Il y a un peu de fatigue corporelle, mentale, inévitablement, et aussi, forcément, une part de malchance. À l’inverse, quand tout te sourit, c’est qu’il y a une part de chance.