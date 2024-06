Clermont a fait ce qu’il fallait pour balayer une équipe remaniée de Montpellier (52-15). Portés par un triplé de Bautista Delguy, les Jaunards sont qualifiés pour la prochaine édition de la Champions Cup.

Entre des Clermontois désireux de se faufiler parmi les qualifiés pour la Champions Cup voire d’envisager un scénario improbable pour la qualification et des Montpelliérains tournés vers l’Access match à disputer la semaine prochaine face à Grenoble, les intérêts divergeaient littéralement, conférant un contexte quasiment sans surprises pour ce duel. Si les Héraultais démarraient par de bonnes dispositions avec une pénalité de Darmon suite à une bonne incursion (0-3, 5 ème), les Auvergnats reprenaient rapidement la teneur des débats. D’abord par Delguy, suite à une astucieuse diagonale de Newsome sur laquelle l’Argentin se montrait le plus adroit et filait à l’essai (7-3, 16 ème). Beheregaray donnant du confort par la suite, avec un ballon porté solide et une course rentrante près de la ligne (12-3, 20 ème).



Si Sowakula se voyait refuser un essai, car Jauneau n’avait pas disputé le ballon à la main au bon endroit, Beria enfonçait le clou sur le même registre après que le ballon soit sécurisé (17-3, 27 ème). Pas de quoi écarter complètement les Héraultais, d’autant que le jeune Foguet, suite à un jeu au pied rasant de Darmon, concrétisait en force, une récupération productive (17-10, 30 ème). Toujours à la recherche d’un bonus offensif vital pour espérer, les Clermontois augmentaient leurs chances d’y parvenir, avec le doublé pour Beheregaray, qui passait la ligne et permettait aux locaux de reprendre un matelas confortable d’avance et de revenir dans les clous d’un succès bonifié (24-10, 40 ème).

Le triplé de Bautista Delguy

La suite ? Une domination sans partage des locaux, caractérisée par un triplé de Delguy en feu sur son aile, à chaque fois que le ballon s’exportait de son côté (47 ème et 61 ème). Alors qu’Eymeri avait réduit la marque par un essai de filou, Raka (67 ème) et Hemery (71 ème) donnaient un plus de consistance aux Asémistes avec 8 essais au compteur et les remerciements d’usage pour les partants, célébrés par tout un stade ravi des circonstances et du spectacle proposé. Montpellier aura joué le jeu en ne fermant aucune opportunité mais l’écart était trop important pour rivaliser clairement sur la durée (52-15, score final).



L’ASM termine sur une note positive, en se hissant parmi les Européens lors de cette dernière levée. Une récompense pour un groupe qui a soufflé le chaud et le froid durant cette compétition, et qui permettra aux locaux de renouer avec cette tradition, eux qui s’étaient comportés avec vigueur lors du Challenge Cup cette saison.

Pour le MHR, cette confrontation fut largement esquivée. En introduisant un nombre important d’espoirs dans sa composition, les Cistes n’avaient aucune priorité vitale concernant ce déplacement. Il en sera tout autrement la semaine prochaine lors du fameux Access match qui se dressera, avec le déplacement au Stade des Alpes face aux Grenoblois. Les Héraultais disputeront la rencontre de la peur, eux qui évoluent en Top 14 depuis 2005.