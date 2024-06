Le talonneur, Clément Maynadier (35 ans) va tirer sa révérence à l’issue de la saison. Ce samedi, face à Oyonnax pour la dernière journée de saison régulière, l’ancien albigeois va égaler le record du club, en disputant son 230e match sous les couleurs de l’UBB. Il espère pouvoir en disputer trois de plus avant de raccrocher défintivement les crampons et se lancer à temps plein dans son nouveau métier d'ostréiculteur.

Vous allez disputer votre 230e match avec l’Union Bordeaux-Bègles, ce samedi face à Oyonnax, juste avant de prendre votre retraite. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

c’est bizarre de se dire que l’on vit ses derniers moments de rugbyman. Mais, c’est la fin sans être la fin car nous avons encore au moins un match à jouer après. Mais effectivement, on se rapproche de la fin. C’est dur de se dire que je vais arrêter alors que nous avons une fin de saison palpitante à jouer. Après égaler le record de 230 matchs avec l’UBB, c’est une fierté. Ça montre l’appartenance à un club et l’abnégation que j’ai pu mettre pour pouvoir porter ce maillot le plus de fois possible.

Comment avez-vous vécu cette dernière saison ?

Je mettais fixé comme objectif de jouer jusqu’en juin 2024. Je savais que je n’irais pas plus loin. Le but était donc de profiter pleinement de cette dernière saison, de chaque instant. C’est ce que je me suis appliqué à faire depuis la reprise mi-juillet. J’ai voulu profiter de chaque moment, même si ce n’est pas très rigolo quand tu fais des lignes lors de la préparation. Mais j’ai voulu profiter, notamment de chaque vestiaire où je suis allé pour profiter de cette dernière.

Avec l’arrivée d’un nouveau staff pour votre dernière saison...

J’ai beaucoup discuté avec Yannick. Je voulais jouer et donc être performant pour l’équipe mais avoir aussi un rôle de transmission auprès des trois jeunes qui sont à mon poste. Je crois que ça s’est super bien passé. En tout cas, je me suis régalé pendant toute cette saison. J’ai accompli tout ce que je voulais sur le plan individuel. Maintenant, il reste le Graal. On va essayer de faire ce qu’il faut. Le but est de franchir une marche de plus avec ce club avant de le quitter.

Avec un temps de jeu intéressant cette saison, n’avez-vous pas eu envie de prolonger le plaisir ?

Je ne me suis jamais posé la question de faire une saison de plus. Je ne voulais pas aller plus loin. Physiquement et mentalement, je savais que j’avais encore cette saison mais que je ne pourrais pas aller plus loin. J’ai toujours anticipé la suite puisque j’ai toujours travaillé à côté du rugby, tout d’abord chez Safran pendant sept ans, puis dans une société de promotion immobilière pendant trois ans. Et puis à côté de ça, j’avais commencé à aller faire des huîtres avec un ami sur le Bassin. Ça m’a plu et par passion j’ai tout lâché et je vais aller à fond dans ce métier là pour devenir ostréiculteur.

Ce n’est pas un métier facile…

Ce n’est pas un métier facile, mais je n’ai pas eu une carrière facile non plus. Je crois que c’est la continuité (rires). Ça me correspond. C’est un travail laborieux mais à la fin tu es fier de ce que tu as produit. Ça me va bien.

Vous allez donc rester en Gironde…

Ça fait onze que je suis à Bordeaux et ça fait dix ans que je vais sur le Bassin faire des huîtres. J’aime Albi et le Tarn. J’aime rentrer chez moi, j’aime aller à la ferme de mes grands-parents mais ma vie est sur Bordeaux pour l’instant. Certainement, que je reviendrais un jour dans le Tarn, soit pour le plaisir ou soit pour vendre des huîtres, mais pour l’instant, je me vois rester en Gironde. Mes enfants sont nés là. Ma famille est bien implantée là.

Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers contacts avec le club quand vous étiez à Albi ?

Ce n’est pas un bon souvenir. Laurent Marti était venu chez moi à Albi pour prendre le café. Il s’était présenté et m’avait parlé du club. J’avais une proposition. Mais, malheureusement lors de l’entraînement en fin d’après-midi, j’avais repris un mauvais coup aux cervicales. Quand je me réveille, je ne peux plus bouger le côté droit. Je suis bloqué. Comme je m’étais déjà fait opérer une fois des cervicales, je ne savais pas trop où j’allais. J’ai dû me faire opérer une deuxième fois par le professeur Bernard que je peux remercier car il m’a sorti deux fois des orties. Mais, quand je me suis fait mal, Laurent m’avait appelé pour me dire qu’il lui était impossible de maintenir sa proposition. Je l’avais complètement compris. Finalement, j’ai pu rejouer les trois derniers mois de cette saison là. C’est arrivé au même moment où l’UBB devait trouver un talonneur puisque Forbes avait décidé de partir au dernier moment à La Rochelle. Une place s’était libérée et donc Laurent m’avait rappelé.

Avec deux opérations aux cervicales, il était alors difficile d’imaginer la suite…

C’est devenu commun de se faire opérer des cervicales pour les joueurs de première ligne. Mais, en 2010 et 2013, je ne savais pas trop où j’allais. Le chirurgien était un ponte en la matière mais ça n’arrivait pas souvent qu’un joueur se fasse opérer des cervicales. A l’époque, le professeur Bernard avait un « book » où il répertoriait ses opérations. Je suis dans les premières pages.

Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée à Bordeaux ?

C’était impressionnant cette arrivée à Bordeaux. J’étais arrivé dix jours avant la reprise. Je pense que j’avais dû faire trois fois l’aller-retour de chez moi au stade pour bien connaître la route, pour pendre la mesure des embouteillages car tout le monde m’en parlait. J’en avais une peur bleue. Je ne voulais pas être le nouveau qui arrive en retard.

En onze ans, l’UBB a bien évolué. Comment avez-vous vécu cette période ?

J’ai vu le club grandir. Quand je suis arrivé en 2013, on s’entraînait dans une toute petite salle de musculation sous le centre de formation. Après, nous sommes passés sous une tente, puis en 2018, nous avons eu notre centre d’entraînement. Nous avons eu la chance avec certains de voir évoluer le club. Maintenant, il faut franchir les derniers paliers.

Gardez-vous en mémoire certains matchs ?

Je me souviens de mes premiers matchs. Le match qui nous a permis de qualifier le club pour la première fois en Champions Cup est aussi un souvenir très fort alors que nous avions loupé une pénalité pour entrer dans les six une semaine avant. Et puis après, les premières phases finales de ce club car cela a marqué un tournant dans l’histoire de ce club.

L’UBB vous a aussi permis de découvrir l’équipe de France, l’aviez-vous imaginé en arrivant d’Albi ?

Non mais, au fond de toi, tu travailles toujours pour l’être. C’est toujours un rêve d’être international et j’ai eu la chance d’y arriver. J’ai pris ce qu’il y avait à prendre et je n’ai vraiment aucun regret. J’ai tout tenté et c’est une fierté d’y avoir pu y arriver. Mais je fais partie de la génération qui ne voulait pas forcément être des rugbymen professionnels. Maintenant, les jeunes veulent être professionnels. Moi, je fais partie de la génération qui n’avait pas cette envie là au départ. Le professionnalisme nous est tombé dessus, on l’a pris et on a adoré. On a pu progresser et on a vu évoluer le rugby. Je suis régalé de participer à cette évolution en terme de performance et de data, même si c’est parfois trop poussé je trouve.

En onze saisons, vous avez aussi connu de nombreux staffs et quelques remous...

Il est certain que tout n’a pas été facile. Nous avons vécu des moments compliqués. Des choix ont été faits mais, mine de rien, nous avons toujours eu un groupe fort et soudé. Il ne faut pas l’oublier car si ça n’avait pas été le cas dans ces saisons délicates, on aurait pu se retrouver à jouer le fond du tableau. Cela n’a jamais vraiment été le cas, même si jusqu’à l’arrivée de Christophe Urios, nous ne parvenions pas à briser notre plafond de verre, nous étions souvent à la lutte pour la qualification jusque dans les derniers instants. On a eu des groupes humainement incroyable. Et c’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. C’est d’ailleurs ce qui va me manque, ce sont ces relations avec ces mecs là parce que j’apprends tellement d’eux. J’espère simplement qu’ils auront aussi appris un peu de moi. C’est ce côté là du vestiaire qui va me manquer. Le rugby ne va pas me manquer.

Même pas l'ambiance de Chaban-Delmas ?

Chaban, c’est indescriptible. À chaque fois, on a la sensation d’entrer dans une arène. Je crois que ça va être le onzième guichets fermés de la saison. C’est fabuleux avec ce couloir qui conduit jusqu’à la pelouse, ce que j’avais déjà connu à Albi.

N’avez-vous jamais eu envie de rester dans le monde du rugby après votre carrière de joueur ?

Je m’étais jamais dit que je resterais dans le monde du rugby. Je savais que j’allais faire autre chose. Garder un pied dans le rugby ne me paraissait pas important. J’y reviendrais peut-être un jour par passion et par manque. Mais, je voulais couper au début même si les gens savent que s’ils m’appellent pour faire une séance de mêlée ou de touche, je saurais me rendre disponible car j’aime discuter de ces secteurs là et j’aime transmettre. Ce sont des choses que j’apprécie. J’irais peut-être aussi faire des tours dans les clubs pour voir les différents management car c’est aussi quelque chose qui me plaît. Mais je voulais sortir de la lessiveuse, car que tu sois joueur ou entraîneur, tu es dans une belle machine à laver et après on te passe à l’essorage. J’avais besoin de couper.

Vous avez néanmoins essayé de vous présenter à l’élection de Provale...

C’était effectivement le seul pied que je voulais garder dans le rugby pour lui rendre ce qu’il m’avait donné. Je crois que le syndicat est très important pour tous les anciens. Malik Hamadache m’a appelé pour que je vienne l’aider. Je crois que le plus important n’est pas de savoir qui est le président. Ce n’est pas important que ce soit Malik Hamadache ou Clément Maynadier. Le plus important, c’est l’institution. Il faut que Provale soit là pour les joueurs et que ça redevienne une voix forte. Être président ne m’a jamais intéressé. Ce qui m’intéresse, c’est l’évolution de Provale. Le syndicat doit évoluer. Malik en est conscient. Nous en avons discuté et il sait qu’il peut compter sur mon soutien s’il en a besoin. Mais des choses doivent changer à l’intérieur de Provale avant pour que j’aille l’aider.