Le Castres Olympique a su renverser la vapeur pour s'imposer 28 à 17 sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais. Un succès de taille qui ne permettra pas aux Tarnais de se qualifier en phases finales.

La situation était limpide sur la pelouse de Jean-Dauger ce soir. Pour Bayonne, aucun enjeu si ce n'est l'envie de faire plaisir à ce magnifique public et de conclure la saison sur une bonne note. En revanche, la pression était totale sur les épaules des Tarnais qui pouvaient encore espérer intégrer le top 6 et jouer les phases finales. Sous des trombes d'eau, les joueurs de Jeremy Davidson ont longtemps couru après le score avant de faire plier une formation basque en manque de conviction.

Bayonne part fort

Chaque équipe aura eu sa mi-temps ! Et la première fut donc bayonnaise avec deux essais inscrits sur la pelouse gorgée d'eau de Jean-Dauger qui a été balayé par l'orage tout au long de la soirée. C'est Maxime Machenaud qui a allumé la première mèche en partant au ras derrière un ruck à proximité de la ligne d'en but. Cet essai a récompensé le bon début de rencontre des Basques qui forçaient les Tarnais à rester dans leur moitié de camp (7/0, 12e). Il faudra attendre 25 minutes pour voir le premier moment positif de la soirée en faveur d'un CO, dominé dans de nombreux secteurs de la conquête. Pierre Popelin, de loin, marquait au pied les premiers points de son équipe (10/3, 25e, 10/6 33e) qui ne parvenait pas à trouver la bonne carburation. Pire, les visiteurs ont cédé une seconde fois juste avant la pause avec un deuxième essai en faveur de l'Aviron Bayonnais. En force, les avants ont conclu une bonne séquence en formant un groupé pénétrant efficace (17/6 à la mi-temps).

Castres force son destin

Les murs ont dû trembler à la pause dans le vestiaire castrais et c'est avec de nouvelles intentions que les Tarnais sont revenus sur la pelouse en seconde période. Plus précis, plus rugueux, ils ont mis la main sur le ballon pour se donner de l'espoir dès la 50e minute avec un essai étonnant de Nakarawa. En effet, dans la foulée d'une pénalité de Popelin qui avait trouvé le poteau, le ballon est rapidement revenu dans les mains castraises et en bord de touche, le deuxième ligne s'est offert un rush solitaire pour ramener le score à 17 à 13. Boostés par cet essai, les Castrais ont poursuivi leurs efforts pour aller chercher la 6e place de ce Top 14. Et c'est collectivement qu'ils ont fait basculer le destin de leur côté en inscrivant un nouvel essai à la 65e minute de jeu au terme d'une séance de pick and go interminable que le XV du Trèfle leur aurait envié (17/20).

Du sourire à la grimace

Face à une équipe bayonnaise quelque peu démobilisée, Castres s'est offert un troisième essai en fin de rencontre, scellant le sort du match (17/28, 74e). À cet instant de la soirée, le classement affichait donc le CO à la 6e place puisque le Racing 92 était mené de plus de 5 points par La Rochelle. Au coup de sifflet final à Bayonne, les Tarnais pensaient donc refaire le coup de 2018 où ils avaient terminé la saison à la 6e place avant d'aller soulever le Brennus. Sauf que... le Racing 92 est parvenu à marquer un ultime essai pour décrocher un point de bonus défensif fatal au CO qui devra finalement se contenter de la 7e place à l'issue de cette saison.

L'heure du bilan

7e avec 62 points, Castres jouera tout de même en Champions Cup la saison prochaine au contraire de Bayonne qui, avec cette 12e place finale, devra se contenter de la Challenge Cup. Pour Bayonne, ce 3e revers à domicile sur les 4 derniers matchs joués au Pays Basque témoigne d'une saison trop irrégulière pour pouvoir espérer jouer les premiers rôles.