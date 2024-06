Rugby féminin : Le Stade rochelais champion de France d’Élite 2

Ce samedi en début d’après-midi (14 h) sur la pelouse du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu, les filles du Stade rochelais ont (enfin) été sacrées championnes de France d’Élite 2 (2e division), après deux échecs consécutifs. En finale, elles ont dominé Toulon Métropole (30-19). Il leur reste toutefois une dernière marche à franchir pour intégrer l’Élite 1…

Enfin ! Après deux échecs en finale, en 2022 contre les Valkyries, et en 2023 contre le Stade français, les Rochelaises ont mis la main sur le bouclier. "Ça fait grave du bien de passer de côté de la barrière", riait l’entraîneur Alex Barrès, heureux et un brin soulagé.

Mais cela n’a pas été facile de venir à bout des Toulonnaises et de leurs propres démons. Comme attendu, le match a donné lieu à une belle opposition de style entre des favorites promptes à envoyer la balle à l’aile et les outsiders varoises plus puissantes et denses devant.

Le début de rencontre a ressemblé à une attaque-défense avec des Rochelaises à l’initiative mais peu à l’aise balle en main face à un rideau adverse pressant et bien en place. Sur leur première incursion, les Varoises réalisaient le coup parfait. Sur une belle combinaison après une penaltouche, elles ouvraient le score en force par la pilier droit Tearere Tetua (0-5, 27e). Dans les cordes peu avant la pause (5-17, 39e), elles frappaient deux fois, en supériorité numérique au tournant de la mi-temps pour reprendre le score (19-17, 42e). "Cette fois-ci, l’émotion n’a pas joué en notre défaveur, se réjouissait le coach. Le momentum était contre nous mais les filles ont su se remobiliser et mettre le contenu demandé : sortir proprement de notre camp, tenir le ballon, être propre et faire déjouer notre adversaire et le pousser à la faute."

Un 100 % au pied qui fait la différence

La différence tient d’ailleurs finalement à ses trois pénalités, sur trois tentées, passées par Iris Renaudin et Ilona Couderchet, deux gamines de… 18 ans ! "Je ne sais pas pour Ilona, mais la préparation mentale m’a bien servi, souriait la première, arrivée de Lons à l’intersaison. Ilona m’a remplacée parce que je commençais à avoir mal aux jambes."

Elle a bien fait de récupérer et de garder un peu de jus. Auteur d’un match de haut niveau, tant au pied que dans le jeu où elle ne gâcha aucun ballon qu’elle toucha, l’arrière planta l’essai de la délivrance (30-21, 77e), après un gros travail collectif devant la ligne. "On va en profiter un peu pendant quarante-huit heures avant de se remettre au travail, confiait le coach, conscient qu’il y a un barrage à jouer pour accéder à l’Élite. À partir de mercredi, il y a une autre échéance à préparer. Les filles ne travaillent pas que pour le titre. Elles travaillent pour faire grandir le club, et jouer en Élite. J’espère que Deflandre sera rempli pour l’occasion."