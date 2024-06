Vannes s’appuiera encore sur l’abattage de ses deux flankers argentins, Francisco Gorrissen et Juan Bautista Pedemonte. Présentation de deux joueurs servant de repères sur un terrain.

Le printemps est bien entamé, ce qui signifie que la saison des mariages l’est aussi. Habile, Francisco Gorrissen a anticipé la date du sien. Il est parti célébrer son union dans son Argentine natale en novembre dernier, quitte à manquer quatre rencontres, un fait très rare : il avait, avant ça, disputé soixante-et-une rencontres sur les soixante-deux possibles !

Le marathonien savait sans doute qu’il serait compliqué de trouver un week-end de disponible en mai et en juin. Mais aussi que Jean-Noël Spitzer ne se séparerait pour rien au monde de son troisième ligne au moment des matchs couperets. Et quand Gorrissen joue, il y a de fortes chances pour que son compatriote Juan Bautista Pedemonte ne soit pas loin. Le manager breton se passe très peu de ses deux Argentins complémentaires en troisième ligne, selon Edoardo Iachizzi, à Vannes de 2020 à 2023 : "Ce sont deux joueurs assez différents physiquement et dans leurs qualités."

Un Puma aux trois poumons

Depuis l’Afrique du Sud, où le deuxième ligne de Trévise prépare son quart de finale d’URC face aux Bulls, l’Italien commence par présenter Juan Bautista Pedemonte. "Il est très physique, il amène beaucoup d’énergie ! C’est un plaqueur gratteur. Ses montées défensives et ses plaquages font reculer l’adversaire. Cela s’est vu contre Béziers, en demi-finale, avec pas moins de treize plaquages. Mais cette année, il touche aussi beaucoup plus de ballons, il met de l’avancée, reprend l’international italien aux 6 capes. Il aime désormais venir se proposer dans les 22 mètres et marquer des essais. Il a pris une nouvelle dimension." En effet, après douze rencontres, l’ancien des Jaguares avait déjà sept réalisations à son actif. Il en est désormais à neuf.

Juan Bautista Pedemonte est une pièce maîtresse de Vannes. Icon Sport - Eddy Lemaistre

Edoardo Iachizzi consacre beaucoup de ses vendredis soir au visionnage des matchs de Vannes. Depuis l’autre côté des Alpes, il voit toujours Francisco Gorrissen comme l’homme à tout bien faire chez les Morbihannais. "Il a même osé jouer au pied plusieurs fois", rappelle-t-il. Les deux hommes s’apprécient, ils s’appellent mutuellement "Bambini" et "Bambino", soit gamin dans leurs langues respectives. "C’est un joueur très intelligent et il abat un boulot considérable ! Il est le capitaine de touche mais on le voit porter beaucoup de ballons. Il plaque et il est précieux pour mettre la pression sur les adversaires quand Vannes joue au pied. Il a beaucoup de cardio, il ne s’arrête jamais", développe le deuxième ligne.

Aux qualités de l’homme aux 3 sélections avec les Pumas, Iachizzi pourrait ajouter la roublardise. Lors de la demie contre l’ASBH, sur un jeu au pied biterrois, il est venu se mettre entre Paul Surrano et Hans Nkinsi pour permettre à son ailier de ne pas se faire découper par le puissant deuxième ligne. Cela n’a pas été du goût de l’Héraultais qui est venu lui mettre un coup d’épaule. Résultat : au lieu de concéder une pénalité sur leurs 22 mètres, les Bretons en ont récupéré une. Un des tournants de cette rencontre plus que serrée !

Francisco, un capitaine par l’exemple

C’est tant pour sa régularité que pour ses performances que l’Argentin est le capitaine du RCV. "Il est très sérieux, il se donne toujours à fond aux entraînements, que ce soit à la muscu ou sur le terrain. Il arrive à savoir quand calmer ou pousser les autres. Francisco, c’est un capitaine par l’exemple", révèle le deuxième ligne de Trévise. Ce statut, il le doit aussi à sa bonne maîtrise de la langue française lui permettant une très bonne intégration dans le vestiaire, comme Juan Bautista Pedemonte. Avec l’expérimenté et puissant Sione Kalamafoni à leurs côtés et la fougue de Léon Boulier sur le banc, le mariage est parfait en troisième ligne !