L’entraîneur de Vannes Jean-Noël Spitzer a avoué après la rencontre avoir savouré ce succès 16-9 et la marée bretonne qui a déferlé sur Toulouse. Il a désormais hâte de se frotter au Top 14 et de rentrer fêter ce succès en Bretagne !

Quel est le sentiment qui prédomine après cette victoire en finale. Est-ce un rêve ?

Je n’avais pas rêvé de cela, mais j’ai pris beaucoup de plaisir sur l’instant présent. Depuis notre arrivée à Toulouse jusqu’au dénouement, le plaisir a été le maître mot. C’est un titre, un bouclier. C’est une aventure incroyable. C’était très agréable de voir autant de Bretons à Toulouse, des anciens joueurs, des éducateurs, des simples supporters… Mais le mérite de ce titre en revient aux joueurs. C’est pour cela que je ne suis pas monté pour la remise du trophée. J’avais envie de voir mes joueurs soulever le bouclier.

Le public vannetais s’était déplacé en nombre pour cette finale !

Je ne vais pas faire de grandes phrases mais je n’avais pas de doute sur la ferveur. Je savais qu’il n’y aurait pas match en tribunes. Je l’avais dit à mes joueurs avant le match. Eux, nos supporters, allaient remporter leur match. Je tiens à souligner l’ambiance très bon enfant, qu’ils ont mise. Le respect qu’ils ont eu avec les buteurs adverses…

Vannes est champion de Pro D2 et accède au Top 14 pour la première fois de son histoire !



Les Vannetais se sont imposés 16-9 face à Grenoble. Le FCG affrontera Montpellier en barrage et aura une ultime chance de retrouver l'élite...



Le film du match : https://t.co/JnHlpHnO37 pic.twitter.com/vfKWjonh0R — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 8, 2024

Quelle a été la clef de votre succès face à Grenoble ?

Le réalisme. Nous n’avons pas laissé beaucoup de points en route, deux pénaltouches peut-être. Mais nous avons réalisé un match accompli. Bon, en deuxième partie de la première mi-temps, on a un peu déjoué. On aurait pu se faire contrer. La mi-temps est arrivée au bon moment.

Envisagiez-vous une telle consécration ?

Notre saison a démarré sur l’élimination en demie l’an passé. C’est le même groupe, la même base, c’est de la continuité. C’est l’aboutissement d’une saison de 16 mois. Je pense que j’ai une équipe intelligente qui ne fait pas de faute stupide. Notre stat parle d’elle-même. On a un procès de légitimité. J’ai vu l’analyse de mes confrères dans la presse. Le seul qui mettait une pièce sur nous, c’était le plus expérimenté. On n’est pas une équipe avec des facteurs X, mais plus une force collective.

Pour arracher son ticket pour le Top 14, Vannes a pu compter sur un Michael Ruru de gala.



De son côté, Sam Davies a été à l'image de son équipe : trop fébrile.



Toutes les notes de la finale de Pro D2 > https://t.co/FDden6zjLA pic.twitter.com/s2WNx8hn2R — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 8, 2024

Est-ce que le plus dur commence avec cette accession en Top 14 ?

Laissez-nous 48 heures pour savourer ! On met les pieds dans un environnement où l’on ne maîtrise pas grand-chose. Mais cela va nous stimuler. Je pense que c’était plus difficile il y a huit ans. On est très professionnel dans notre cadre d’entraînement, nos structures. Il va y avoir plus de joueurs recrutés que prévu, cela va se faire dans les quinze jours qui arrivent. Et on va se lancer dans la bataille avec une énergie terrible.

Un mot sur le retour à Vannes ?

J’ai hâte de passer la frontière et de rentrer en Bretagne !