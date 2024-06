Vannes est à un match d’écrire la plus belle page de son histoire. À la veille de la finale face à Grenoble, les coéquipiers d’un Maxime Lafage surmotivé se positionnent en outsider mais savent qu’ils peuvent faire douter le FCG.

Les Vannetais vont vivre ce samedi la première finale de Pro D2 de leur histoire. Avec, à la clé, une possible montée historique en Top 14 pour le club breton. Gorrissen, Lafage, Le Bail : tous espèrent vivre un grand moment à Toulouse, tandis que l’entraîneur Jean-Noël Spitzer attend de ses hommes une autre prestation que lors de la demi-finale face à Béziers.

Francisco Gorrissen : "On joue au rugby pour vivre ces matchs"

"La semaine s’est plutôt bien passée, nous sommes tous très contents, nous ne sommes jamais arrivés à l’entraînement avec autant la banane sur nos visages. Toute la ville et le club poussent derrière nous. C’était un objectif personnel d’atteindre la finale depuis mon arrivée ici et il y a maintenant l’envie d’aller au bout. On joue au rugby pour vivre ces matchs.

Sur le possible avantage de Grenoble, deux fois vainqueur en phase régulière

Grenoble nous a battus deux fois, mais peu importe, c’est un match différent, cela change tout. Ils ont fait une très belle demi-finale face à Aix qui était pourtant redoutable cette saison. Ils ont de la confiance, mais nous sommes sûrs de nos forces pour aller chercher la victoire. On a bien analysé les qualités de Grenoble mais on a surtout beaucoup réfléchi sur notre jeu."

Maxime Lafage : "Marquer l’histoire du club à jamais"

"Il y a une pression, c’est une finale, un match très important, mais je trouve que la pression est plus sereine qu’avant la demie à domicile. C’est nouveau pour beaucoup de joueurs mais on a hâte d’y être.

La possibilité de marquer l’histoire

Ce serait exceptionnel pour tout le groupe de marquer l’histoire du club à jamais. Des milliers de personnes, toute la région de la Bretagne sont derrière nous, l’engouement est poussé à l’extrême.

Sur l’engouement autour du RCV

On ressent cette excitation, déjà tout au long de l’année, mais depuis cette demi-finale, l’engouement autour de nous est impressionnant. On ne peut que leur rendre ce qu’ils nous donnent tous les jours.

Son expérience d’une finale de Pro D2

J’ai discuté et parlé de mes expériences, mais surtout des après-matchs (sourire). En fait, on ne m’a pas posé beaucoup de questions et ça montre que l’équipe n’est pas du tout en panique, mais plutôt très sereine. J’espère que ça sera victorieux pour nous.

Un favori ?

Au vu de l’histoire du club, Grenoble a un petit avantage sur nous du fait des nombreuses finales qu’ils ont pu jouer. Je nous vois dans une position d’outsider mais je sais que le groupe est prêt à livrer sa plus belle prestation pour renverser Grenoble.

Ses souvenirs à Ernest-Wallon

Mon premier souvenir, c’est quand j’étais ramasseur de balle quand j’étais gamin. C’est un rêve de jouer une finale ici. J’ai ma famille, mes amis autour de moi. C’est un moment exceptionnel de revenir à Ernest-Wallon, et quand j’ai su que la finale était à Toulouse, je m’étais dit que c’était la bonne année.

Jules Le Bail : "Dans le regard des mecs, je sais qu’on va jouer un match différent"

"J’ai eu la chance de jouer des phases finales. Mais les finales ne sont jamais les mêmes. C’est nouveau pour cette région. Dans le regard des mecs, je sais qu’on va jouer un match différent. On a tout mis en œuvre pour atteindre cette finale et bien se préparer.

Comme c’est tout nouveau, nous avons une pression positive. Nous ne sommes pas inhibés par l’événement, et on ne se pose pas cent mille questions. Le groupe de 50 a œuvré toute la saison pour en arriver-là et on veut être lié à jamais en gagnant la finale.

Sur les forces de Grenoble

Grenoble est une équipe qui a beaucoup de caractère, qui met son adversaire sous pression. En défense, les Grenoblois ne se consomment pas dans les rucks et on sait qu’ils aiment bien tenir le ballon.

Jean-Noël Spitzer : "Il faudra être meilleur"

La pression n’est plus la même. Il y avait la pression de passer cette écueil de la demie et aujourd’hui on a rebasculé dans la compétotion. Il n’y a pas d’élément parasite autour de ça. C’est un remake de l’année dernière pour Grenoble. Les mêmes conditions, le même staff, ils ont un petit avantage.

Sur la pression avec l’immense engouement autour du club

On est l’abris de ça, il y a une exposition médiatique diffrérente de notre quotidien, certes, mais nous le vivons posément. On se prend au jeu sans se prendre la tête.

Sur la fin de saison et les forces de Grenoble

C’est une équipe qui a fait deux finales consécutives et ce n’est pas rien. Elle mérite sa place et réalise un parcours en fin de championnat remarquable. Elle a cette expérience des phases finales de l’année dernière.

Les deux défaites face à Grenoble en phase régulière

Ce sont des matchs particuliers. Nous avions eu beaucoup de possession stérile et nous étions tombés sur une très grosse défense. Il ne va pas falloir autant s’exposer, nous avons tiré les leçons des deux défaites.

Les points à améliorer après la demie face à Béziers

Il faudra être meilleur. Nous n’avons pas été bon, personne ne se voile la face par rapport à ça. Notre production rugby collective et individuelle a été insufissante le week-end dernier. On peut mettre cela sur le manque de rythme car on n’avait pas été ensemble depuis trois semaines – un mois, donc j’espère que c’est l’unique raison.

Sur le fait de retrouver Ernest-Wallon

Pour le clin d’oeil, nous avions joué ici en lever de rideau de Toulouse – Racing pour notre premier match amical de Pro D2 il y a huit ans contre Carcassonne. Je me souviens que ça avait été un peu fait à l’arrache, nous étions arrivés en minibus, ce n’était pas le même environnement.

La quête d’un club, d’une carrière ?

C’est une mission, l’objectif de toute une saison. C’est tellement dur d’y être et de quitter le monde amateur pour arriver à ce niveau. Il reste une dernière étape.