Premier essai pour les Rochelais !

Le match décisif entre Rochelais et Racingmen a commencé très fort avec une première séquence de plus de 3 minutes. Le premier essai du multiplex est inscrit par Leyds. L'ailier rochelais valide la très bonne entame du Stade rochelais. On le rappelle, les Franciliens peuvent être éliminés en cas de défaite à Deflandre, en fonction des résultats de Perpignan et de Castres.