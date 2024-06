Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre entre Bordeaux et Oyonnax pour le compte de la 26e journée de Top 14.

Les Bordelais sont d’ores et déjà qualifiés pour les phases finales de Top 14 et peuvent encore croire à la troisième place en cas de victoire bonifié et d'une contre-performance de Toulon en déplacement au Stade Français.

Oyonnax est officiellement relégué en Pro D2 malgré la victoire de la dernière journée face à Bayonne (27-20). Les hommes de Joe El Abd n'ont plus rien à jouer.

L'arbitre de la rencontre est Ludovic Cayre.