Entre des Bordelaises qui n’entendent pas défendre leur titre mais en décrocher un deuxième et des Auvergnates qui rêvent de rééditer le coup de 2021, la finale s’annonce prometteuse.

Ne dites pas à François Ratier que son équipe défendra son titre demain contre Clermont-Romagnat ! Pour le Franco-Canadien, la meilleure défense est l’attaque. "Déjà, je n’étais pas là la saison dernière, sourit l’entraîneur bordelais. Ensuite, ce n’est pas dans notre mentalité d’essayer de conserver un titre qui n’appartient qu’à une partie de l’équipe. Nous avons essayé de faire table rase du passé. Il ne faut pas se recroqueviller mais aller de l’avant pour décrocher le titre." Cela n’empêche pas le technicien de se… défendre d’être le favori tout désigné de la finale. "Les deux équipes se tiennent sur beaucoup de points, rappelle l’ancien sélectionneur du Canada. Nous ne sommes pas plus favorites qu’elles. Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les statistiques. Bien sûr, nous les avons battus deux fois, notamment en Auvergne, devant un public de 7 000 personnes, parmi lesquels il y avait peu de Bordelais. Mais il avait fallu aller le chercher. Et ce sera un moteur pour notre adversaire." Pour le public, au stade ou devant la télévision, et si l’enjeu ne tue pas le jeu, un feu d’artifice similaire (31-27, 5 essais à 3 pour les Bordelaises) ne serait pas pour déplaire.

La finale programmée à 19h15

De leur côté, les Auvergnates croient bien sûr plus que jamais en elles et aimerait bien refaire le coup de 2021, quand elles avaient remporté le titre à Blagnac, contre Blagnac. "Nous sommes à quatre-vingt minutes d’une grosse performance, rappelle leur coach, Fabrice Ribeyrolles. Nous savons ce que nous voulons. Quand tu vois le nombre d’heure passé à l’entraînement par les filles. Sur le papier, prises individuellement, toutes les équipes sont meilleures que nous. Mais le rugby n’est pas un sport individuel mais collectif. Le groupe est extraordinaire, il a un truc en plus. Nous irons avec nos bonnes joueuses qui se donnent toutes les unes pour les autres." Et elles peuvent quand même compter sur quelques belles individualités, comme évidemment Jessy Trémoulière, ou encore Lina Tuy, en vue lors de la demi-finale.

Les Auvergnates pourraient également être moins impactées par le voyage. Elle partiront plus tard que les Girondines, qui monteront dans le bus ce matin, avec un arrêt programmé à Tulle à la mi-journée pour l’entraînement du capitaine, avant de reprendre la route avec une arrivée en Isère programmée en fin de journée. Leurs adversaires, elles, prendront le car pour avaler les trois heures de route, seulement demain matin. "Ils auraient pu faire la finale à Zürich ou à Naples, souffle, dans un sarcasme, François Ratier devant le casse-tête pour organiser le long voyage vers Bourgoin-Jallieu. Avec un match à 19 h 15, la journée de samedi sera longue. Mais nous savons les erreurs à ne pas connaître et les joueuses savent gérer ce genre de situation. Et puis, oui c’est une finale, mais c’est surtout un match à préparer pour le gagner."

Sur le terrain aussi, elles ont acquis une certaine maturité qui pourrait les aider à appréhender cette nouvelle finale, à bien gérer les temps faibles, qui ne devraient pas manquer contre un adversaire plus dense physiquement. "Cette équipe ne s’endort pas en boule ni ne se repose sur ses lauriers. Le groupe est très résilient lorsque les matchs sont difficiles et que cela ne tourne pas dans notre sens."