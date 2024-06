Déjà sacré la saison dernière, le Stade bordelais a signé le doublé ce samedi en battant l'ASM Romagnat du côté de Bourgoin. Victoire finale sur le score de 32-17 pour les Girondines, qui ont fait la différence après l'heure de jeu.

Favorites pour le titre et ainsi conserver leur bouclier de championnes de France, les filles du Stade bordelais n'ont pas tremblé pour signer le doublé face à une valeureuse équipe de l'ASM Romagnat. Les Girondines sont le mieux rentrées dans cette finale en ouvrant logiquement le score après un quart d'heure de jeu. C'est le pilier droit Assia Khalfaoui qui marquait d'un superbe plongeon final un essai construit notamment après une passe chistera de l'arrière Morgane Bourgeois, étincelante samedi soir (7-0, 18e).



Toujours légèrement dominées dans le jeu, les Auvergnates parvenaient néanmoins à passer devant au score à la demi-heure de jeu avec un essai fulgurant de l'ailière Rose Marie Fiafialoto, mise en orbite par une passe au pied millimétrée de son ouvreuse Lina Tuy (10-7, 31e).



Mais la réponse des Lionnes ne tardait pas avec un essai de Montserrat Amédée pour rappeler que les championnes en titre n'avaient pas l'intention de céder leur bouclier ! La botte de Bourgeois donnait même un avantage de cinq points à la pause aux filles du franco-canadien François Ratier (15-10).

Romagnat se donne les moyens d'y croire

Obligées d'accélérer pour refaire leur retard au score, les filles de Fabrice Ribeyrolles mettaient une grosse pression sur la défense girondine et trouvaient logiquement la faille avec un essai en puissance de Morgane Shelford, après un très long et spectaculaire temps de jeu. La Yellow Army passait même devant avec la transformation de Trémoulière (17-15, 51e). Mais là encore, la réponse bordelaise ne se faisait pas attendre longtemps.

Arbez et Bourgeois, duo infernal !

Surpuissantes en mêlée, les Lionnes obtenaient une pénaltouche que Carla Arbez envoyait sur les 5 mètres adverses. La capitaine Agathe Sochat se faisait un plaisir de lancer le ballon et de marquer elle-même derrière son pack (20-17, 64e). Dans la foulée, Morgane Bourgeois réussissait le premier vrai break du match en allongeant le bras pour marquer un nouvel essai après une première tentative avortée de Harvey en bout de ligne (25-17, 68e).



La demi de mêlée canadienne Justine Pelletier crucifiait finalement les Auvergnates avec un cinquième et dernier essai en se faufilant autour d'un maul, suite à une touche aux cinq mètres et un superbe pilonnage des avants. Carla Arbez, l'autre grande dame de cette finale, clôturait le score en passant la transformation de son pied gauche (32-17, 78e).



Avec ce deuxième titre de suite, le Stade bordelais et son armada de joueuses internationales confirment son emprise sur le championnat de France. L'ASM Romagnat n'a pas pu faire grand chose malgré une belle résistance pendant une heure. Toutes les joueuses peuvent en tout cas être fières d'avoir proposé une si belle finale à Pierre-Rajon. On attend maintenant des phases finales masculines aussi brillantes pour vibrer en cette fin de saison rugbystique !