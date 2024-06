Avant d’accueillir Montpellier, Baptiste Jauneau est revenu sur sa saison en montagnes russes, marquée par des blessures et d’excellentes performances. Le demi de mêlée de Clermont a également clamé son envie de participer à la tournée du XV de France en Argentine.

La saison de Baptiste Jauneau se poursuivra-t-elle après la dernière journée de Top 14 ? Sauf scénario miracle, Clermont ne se qualifiera pas pour les barrages et terminera son exercice 2023-2024 face à Montpellier (samedi, 21 heures). Mais le demi de mêlée clermontois rêve des Bleus. En juillet, le XV de France partira en tournée en Argentine pour y disputer trois rencontres. Mais cette petite fenêtre internationale sera marquée par l’absence des joueurs ayant participé aux demi-finales du Top 14. Dans ce contexte, Baptiste Jauneau pourrait succéder à Antoine Dupont, Maxime Lucu ou Nolann Le Garrec, sélectionnés lors du dernier Tournoi des 6 Nations. "J’aimerais y aller ! Il y a beaucoup de demis de mêlée en lice, mais si on m’appelle, j’irai avec grand plaisir, sinon je profiterai de mes vacances (rires) ! Je n’ai réservé que quatre jours à Palma de Majorque avec les copains du club, mais à part cela je resterai en famille !" sourit la grande promesse de l’ASM.

Jauneau à la lutte avec Couilloud, en attendant les barragistes ?

La France ne manque pas de demis de mêlée talentueux. S’il n’a pas participé au Tournoi, Baptiste Couilloud a été le soleil au milieu de la saison nuageuse de Lyon. Meilleur marqueur du championnat avec seize essais, le Rhodanien a une fois de plus assumé son statut de guide du Lou. Un concurent de taille pour Baptiste Jauneau, en attendant les résultats des barrages de Top 14, où la lutte pourrait s’avérer encore plus féroce. Perturbé par des blessures à la cheville mais auteur de plusieurs prestations éblouissantes en fin de saison, Baptiste Jauneau livre un regard sans concession sur sa copie. "Je suis assez déçu de moi cette saison, surtout par rapport aux blessures qui m’ont bien freiné. Je suis content des derniers matchs, mais ce n’est pas assez. Ce n’est pas fou on va dire (rires) ! Mais j’ai beaucoup appris autour des leaders de l’équipe, au début de saison j’ai surjoué en essayant de beaucoup partir au ras des rucks. Je ne suis pas encore content de moi sur le jeu au pied et la passe. Mais je suis un plus satisfait de ma défense". Ces facteurs suffiront-ils pour convaincre Fabien Galthié ?