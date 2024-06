Ce samedi se jouera la finale de Pro D2 opposant Vannes et Grenoble. L’expérience et la dynamique du moment du FCG pourraient faire la différence face à des Bretons qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en finale.

Dans ViàMidol – Des Mauls et Débats, on évoque la finale de Pro D2. Vannes et Grenoble s’affronteront pour le titre ce samedi à 17h30. L’un de ces deux équipes montera don en Top 14 au coup de sifflet final. Dans ce choc, Grenoble semble avoir l’avantage de l’expérience. Mais pas que. Après une saison plus que difficile, le FCG a fait preuve d’une force de caractère remarquable pour se hisser en phase finale. La forme du moment donne donc un avantage considérable à ces Grenoblois…