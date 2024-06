Info Midol - Arrivé à Bayonne en 2021 après avoir fait ses gammes à Barcus puis Mauléon, le trois-quarts centre ou ailier va continuer l’aventure sur la Côte basque.

La belle histoire entre Arnaud Erbinartegaray et l’Aviron bayonnais va se poursuivre. Arrivé sur les bords de Nive en 2021, après avoir évolué dans le monde amateur, à Barcus (2009-2019) puis Mauléon (2019-2021), l’ailier a découvert le Top 14 la saison passée (6 matchs, 5 titularisations).

Cette année, il s’est imposé comme un joueur qui compte dans l’effectif ciel et blanc, puisqu’il a réalisé plusieurs sorties intéressantes et a disputé 16 rencontres de Top 14 (15 titularisations). Celles-ci ont convaincu les dirigeants ciel et blanc de lui proposer une prolongation de contrat qu’il a, selon nos informations, acceptée. Ainsi, Erbinartegaray (23 ans), sera lié à l’Aviron jusqu’en 2027.