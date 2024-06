Info Midol - Le SUA est en train de boucler son recrutement. Selon nos informations, il va enregistrer l'arrivée de Lasha Macharashvili en lieu et place de Malik Hamadache. Le pilier droit évolue actuellement à Montpellier.

Agen avait fait du poste de demi d'ouverture sa priorité. Il a bouclé deux arrivées ces derniers jours avec Franck Pourteau et Billy Searle. Restait alors à régler le poste de pilier droit où la situation de Malik Hamadache posait bien des questions. Selon nos informations, le nouveau président de Provale ne devrait plus porter le maillot du SU Agen la saison prochaine. Gravement blessé au moins de janvier lors d'un choc avec un joueur de Valence Romans, l'ancien pilier de Pau n'a plus refoulé les pelouses de Pro D2 depuis.

Le recrutement quasiment bouclé

Son départ devrait rapidement être enregistré, ce qui laisse donc une place dans l'effectif pour un autre joueur. Pour accompagner Alex Burin et Beau Farrance, Agen a jeté son dévolu sur Lasha Macharashvili. Selon nos informations, l'actuel droitier de Montpellier devrait être libéré en cette fin de saison et rejoindre le Lot-et-Garonne dans la durée. Pilier JIFF et confirmé, il avait fait les beaux jours de Mont-de-Marsan avant de signer au MHR, où il n'a jamais vraiment pu s'imposer.

Avec cette arrivée, le recrutement du Sporting Union Agenais est quasiment bouclé. En cas de départ de Jefferson-Lee Joseph, un ailier pourrait être recruté.

Il se dit que le Castrais Filipo Nakosi souhaiterait revenir en Lot-et-Garonne. Reste à savoir si cela sera à Agen, ou dans un club du coin... Pour l'heure, le président Fonteneau a démenti toute discussion avec son ancien ailier fidjien.