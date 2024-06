Après avoir obtenu, in extremis, un maintien en Pro D2, l’USM s’active en coulisses pour trouver un nouveau manager. Plusieurs noms circulent pour remplacer Pierre-Philippe Lafond et alors qu’un accord semblait en passe d’être trouvé avec Nicolas Godignon, les dirigeants montalbanais pourraient finalement se diriger vers Sébastien Tillous-Borde.

Montauban s’est offert son maintien en Pro D2. De quoi partir en vacances soulagé. Enfin presque. Car en coulisses les dirigeants montalbanais s’activent pour trouver un nouveau manager. Après une deuxième partie de saison plus que difficile, Pierre-Phillipe Lafond semblait plus fragilisé que jamais. Avant même la fin de cet exercice, Bernard Goutta avait d’ailleurs été appelé pour une mission sauvetage à cinq journées de la fin mais l’ancien entraîneur d’Agen avait finalement refusé l’offre de l’USM. Au lendemain de l’access-match face à Narbonne, il fallait donc de toute urgence préparer son futur. Et si les dirigeants avaient déjà commencé à travailler sur le profil du nouveau manager, rien n’avait été signé avant ce déplacement dans l’Aude.

Godignon resterait aux États-Unis

Un temps évoqué, Mathieu Bonello restera finalement à Albi. De son côté, Nicolas Godignon semblait être un candidat sérieux à la succession de Pierre-Philippe Lafond. Selon les informations de La Dépêche, ce dernier aurait refusé l’offre pour rester aux États-Unis où il entraîne actuellement la franchise professionnelle de la Nouvelle-Orléans. Ainsi apparaît le nom de Sebastien Tillous-Borde. L’ancien entraîneur de Rouen qui vient de vivre une saison tout aussi douloureuse que les Montalbanais avec la relégation du RNR en Nationale pourrait donc rebondir du côté de Sapiac.

En ce qui concerne Pierre-Phillipe Lafond, à qui il reste toujours un an de contrat, aucune annonce officielle concernant son avenir n’a été faite.​​​​​​