Ce vendredi, le club de Béziers a annoncé la signature de son vétéran Watisoni Votu. À 39 ans, l’international fidjien signe pour un an supplémentaire et prolonge l’aventure avec l’effectif biterrois.

Arrivé il y a 3 ans du côté de Béziers, Watisoni Votu s’octroie une pige supplémentaire avec l’ASBH. Ayant su faire sa place avec ses qualités physiques, l’international fidjien a disputé 18 matchs, dont 10 en tant que titulaire cette saison. Absent lors de la demi-finale de Pro D2, il a vu ses coéquipiers s’incliner au Stade de La Rabine contre le Racing Club de Vannes.

\u23e9? ?????? ?? ???? ???? ???? \ud83d\udd34\ud83d\udd35 Notre puissant ¾ centre ???????? ???? prolonge ?????'?? ???? ! A 39 ans, il a été aligné 18 fois cette saison par le staff de Pierre Caillet (dont 10 titularisations) et a marqué 4 essais\ud83d\udc4a pic.twitter.com/O1wnHhPraE — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) June 7, 2024

À 39 ans, Watisoni Votu vient apporter toute son expérience à la ligne arrière biterroise. Auteur de 4 essais la saison dernière, il a participé à la belle épopée des Rouge et Bleu cette année. Ayant disputé six saisons de Top 14 à Pau, en plus d’un précédent exercice avec l’USAP, il guidera encore un an les jeunes pousses héraultaises dans une dynamique positive. Doté de son mètre 87 pour 100 kg, le centre fidjien restera une arme dans l’esprit de son entraîneur Pierre Caillet.