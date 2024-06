Alors que le Matmut Gerland Stadium recevra à guichets fermés le champion d’Europe, les Lyonnais bien que sans pression se sont offert le luxe d’une ultime mini-crise sportive.

Il y aurait, objectivement, beaucoup de bonnes raisons de se réjouir pour le club lyonnais, et de faire de cette ultime journée une grande fête en l’honneur des treize joueurs qui quitteront le club à l’issue de la saison*. Parce que le maintien est mathématiquement acquis depuis deux semaines, et la boule au ventre qui habitait les Rhodaniens avant chaque sortie à domicile partie avec. Parce que les espoirs du club coachés par Manu Stival et Lionel Beauxis ont gagné le droit de réintégrer l’élite la semaine dernière après deux saisons de purgatoire, et disputeront ce dimanche leur finale face à Rouen. Parce que le premier déplacement du Stade toulousain tout juste auréolé de sa sixième étoile européenne demeure un événement, ainsi qu’en atteste le premier guichets fermés du Matmut Gerland Stadium annoncé depuis ce lundi, qui va permettre au club de réaliser son record d’affluence en Top 14 en poussant sa jauge jusqu’à 31 500 places (le record absolu demeurant un derby contre Oyonnax en Pro D2 en 2011, qui avait attiré 35 000 spectateurs dans l’ancienne configuration du stade). Cela d’autant plus que les hommes d’Ugo Mola, déjà assurés de la première place, n’ont strictement plus rien à jouer et devraient allègrement se prêter à la promesse d’un rugby débridé dont les locaux raffolent.

Les mots crus de Couilloud… et après ?

De quoi attaquer la semaine tout sourire, alors ? Oui… Mais non. La faute à une nouvelle débâcle en déplacement du côté de Montpellier la semaine dernière (41-26), qui a poussé le capitaine Baptiste Couilloud à sortir de ses gonds après le coup de sifflet final, en affirmant que "beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison". Ambiance… "Baptiste a parlé à chaud après le match, soulignait cette semaine l’expérimenté deuxième ligne Félix Lambey. S’il y en a bien un au sein du groupe qui a le droit et la légitimité pour dire ce genre de choses, c’est bien lui, et je le rejoins à 200 %. Au sein du groupe, personne n’a remis en cause le discours de Baptiste parce que lui, il a fait ce qu’il fallait sur le terrain cette saison. Contrairement, peut-être, à d’autres."

Voilà comment, une fois de plus, un coup de gueule sporadique aura permis d’administrer un bon coup de pied au c.. aux fantômes aperçus loin de Gerland, qui ont pris l’habitude de redevenir des lions sitôt retrouvé le confort de leur terrain synthétique. En espérant que la "méthode" suffise une dernière fois, histoire de terminer sur une bonne note cette saison galère. "On languit de clôturer cette saison mais j’ai bon espoir qu’elle nous serve à l’avenir, concluait Lambey. Je l’ai tellement mal vécue que je n’ai plus jamais envie de revivre ça. J’espère que ce que je ressens moi, les autres le ressentent aussi, et qu’il y aura un déclic à partir de là pour ne pas renouveler les mêmes erreurs, autant pour les joueurs que pour le staff." C’est déjà demain...

* Abrahams, Bamba, Coltman, Devisme, Doussain, Godwin, Goujon, Kpoku, Powell, Rimet, Tafili, R. Taofifenua, Vignolles.