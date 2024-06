La saison régulière de Top 14 prend fin ce week-end avec une 26e et dernière journée décisive. Le Stade Français devrait valider son ticket pour les demi-finales, tandis que La Rochelle pourrait s’imposer face au Racing 92 pour terminer dans le top 6. Voici nos pronostics.

Bayonne – Castres

C’est un des matchs décisifs de cette fin de phase régulière. En cas de victoire à Bayonne, les Castrais pourraient espérer terminer dans le top 6 et se qualifier pour la phase finale. Ils restent sur une victoire face au Stade Français lors de la dernière journée. Problème, ils n’ont plus gagné à l’extérieur depuis le 3 février. Face à des Bayonnais à domicile, qui voudront bien terminer la saison, la mission s’annonce délicate.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

UBB – Oyonnax

L’Union Bordeaux-Bègles peut espérer finir 3e à l’issue de cette dernière journée. Pour cela, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers doivent obligatoirement faire le plein de points face à Oyonnax. Il y a quelques mois, ils s’étaient imposés au stade Charles-Mathon. À domicile, dans un Chaban-Delmas plein à craquer comme à son habitude, les hommes de Yannick Bru pourraient faire exploser les Oyomen et terminer en trombe la saison régulière, en attendant leur match de barrage la semaine suivante.

Notre pronostic : victoire bonifiée de l’UBB

Clermont – Montpellier

Les Clermontois peuvent encore croire à une qualification, à la faveur d’un scénario bien particulier. Les hommes de Christophe Urios doivent obligatoirement empocher le bonus offensif. En face, le staff de Montpellier fait tourner, à une semaine d’un match de barrage qui décidera du maintien du MHR dans l’élite. Les Héraultais ne devraient pas pouvoir rivaliser face à Clermont, à l’extérieur, qui devrait donc terminer la saison sur une très bonne note et au moins accrocher une place qualificative pour la Champions Cup.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Clermont

La Rochelle – Racing 92

C’est une affiche très attendue. La Rochelle (5e), reçoit le Racing 92 (6e). Le perdant pourrait être éjecté hors du top 6. Après une saison délicate pour les deux clubs, le vainqueur devrait enfin entrevoir la lumière en se qualifiant pour les barrages. Les Rochelais sont des habitués de la phase finale ces dernières saisons, quand le Racing 92 a toujours été présent en barrages depuis 2009. À domicile, les hommes de Ronan O’Gara possèdent un avantage de taille.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Lyon – Stade Toulousain

C’est un match sans enjeu entre le 12e et le leader du championnat. Le Lou est maintenu en Top 14 et le Stade Toulousain est qualifié. Ugo Mola et son staff font d’ailleurs tourner en composant avec une équipe jeune. Lyon souhaite de son côté terminer la saison sur une bonne note, devant son public. Mais face à des Rouge et Noir irrésistibles cette année, et même sans leurs principaux cadres laissés au repos, la mission s’annonce loin d’être aisée.

Notre pronostic : victoire du Stade Toulousain, bonus défensif pour Lyon

Stade Français – Toulon

Affiche décisive de cette dernière journée. Le gagnant sera directement qualifié pour les demi-finales. Toulon réalise une excellente fin de saison et peut croire à un accès direct dans le dernier carré. Si plusieurs cadres devraient être laissés au repos, les Toulonnais conservent une équipe compétitive. De son côté, le Stade Français, dans les deux premiers durant une très longue partie de la saison peut être éjecté lors de cette dernière journée. À domicile, les hommes de Laurent Labit voudront à tout prix éviter une telle déception.

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Toulon

Pau – Perpignan

Perpignan est à une victoire d’un immense exploit. Se qualifier pour la phase finale de Top 14. Les Catalans veulent poursuivre une saison animée de bout en bout. Face à Pau, éliminé de la course au top 6 mais qui voudra s’imposer à domicile pour participer à la Champions Cup la saison prochaine, la tâche s’annonce périlleuse. Les Palois partent d’ailleurs avec un avantage de taille, celui de recevoir. En début de saison, ils s’étaient largement imposés à Aimé-Giral.

Notre pronostic : victoire de Pau