Blessés, retours ou encore suspensions, on fait un point sur les effectifs des différents clubs à l’aube de la dernière journée de Top 14.

Bayonne

Trois joueurs sont revenus blessés d’Oyonnax. Le troisième ligne Baptiste Héguy devrait être contraint à une convalescence de trois semaines après sa luxation acromio-claviculaire. Déjà convoqué deux fois par Fabien Galthié, la saison dernière, pour des stages de préparation, le troisième ligne bayonnais aurait pu prétendre à s’envoler avec le XV de France le 26 juin pour la tournée d’été en Argentine. Derrière, Reece Hodge (déchirure aux adducteurs) aura une convalescence d’un mois. Guillaume Martocq est légèrement touché à l’épaule. Federico Mori, Guillaume Rouet, Gaëtan Germain, Pieter Scholtz et Pascal Cotet avaient déjà terminé leur saison bien auparavant.

Castres

Santiago Arata postule après en avoir fini avec sa suspension consécutive à un carton rouge reçu contre Oyonnax. Son retour implique a priori la sortie du groupe de Gauthier Doubrère. En troisième ligne, on devrait ménager Tyler Ardron et Baptiste Cope qui ont vu leur fin de saison gâchée par une commotion. Martin Laveau, Romain Macurdy et Matthew Tierney sont les blessés de longue date du club. Laveau et Tierney font partie des joueurs non conservés par le club, ils ne réapparaitront pas sous les couleurs du CO. Bon vent à eux !

Union Bordeaux-Bègles

Jefferson Poirot est de retour pour ce dernier match de la phase régulière après en avoir terminé avec une blessure aux cervicales. En revanche, Ugo Boniface est au repos en raison du protocole commotion après le match à Perpignan. Romain Latterrade, de son côté, doit soigner une cheville mais il devrait rapidement être de retour. Tevita Tatafu et Guido Petti devraient être ménagés. Enfin, Matthieu Jalibert était incertain (psoas). Nicolas Depoortere et Romain Buros pourraient revenir pour le match de barrage.

Oyonnax

Si le deuxième ligne Phœnix Battye et le pilier Ali Oz sont de retour dans le groupe, la liste des joueurs indisponibles s’est allongée. Après le deuxième ligne Victor Lebas qui avait subi une opération au poignet et l’arrière Darren Sweetnam victime d’une entorse de la cheville la semaine dernière, le pilier Christopher Vaotoa a lui aussi été opéré. Leurs noms s’ajoutent à ceux de Pedro Bettencourt, Charlie Cassang, Jules Soulan, Wandrille Picault, Filimo Taofifenua, Chris Farrell, ou encore Maxime Salles...

Clermont

La lourde défaite à Toulon a été fatale pour Alexandre Fischer, victime d’une fracture du larynx. Alex Newsome (tête) est rétabli et postule pour la réception de Montpellier. Killian Tixeront (cheville), du demi de mêlée Enzo Sanga (cheville), du pilier Daniel Bibi Biziwu (épaule), des centres Pierre Fouyssac (cervicales) et Irae Simone (genou) sont tous forfaits.

Montpellier

Compte tenu du contexte particulier de cette rencontre, le staff va laisser plusieurs cadres au repos ou sur le banc. Aucun risque ne sera pris. Paul Willemse est toujours à la fois blessé et suspendu.Sam Simmonds se remet d’une sérieuse déchirure à un mollet qui le rend incertain pour le barrage face au finaliste de Pro D2. La saison est d’ores et déjà finie pour l’arrière Anthony Bouthier (entorse avec ligaments croisés d’un genou) et le troisième ligne Yacouba Camara (commotion).Le deuxième ligne Florian Verhaeghe devrait faire son retour. Aubin Eymeri sera titulaire à la mêlée pour la première fois de la saison en Top 14.

La Rochelle

Victime d’une commotion à Toulouse, le flanker Matthias Haddad ne sera pas disponible tout comme le deuxième ligne Thomas Lavault (luxation acromio-claviculaire), le flanker Paul Boudehent (ischios) et Levani Botia (fracture avant-bras). Tawera Kerr-Barlow est espéré, au contraire de Pierre Bourgarit, toujours en délicatesse avec son épaule meurtrie en janvier.

Racing 92

Selon toute vraisemblance, l’équipe francilienne qui affrontera La Rochelle au stade Marcel-Deflandre samedi soir devrait ressembler à s’y méprendre à celle ayant battu la Section paloise à Auxerre, la semaine dernière (24-15). Pour autant, Peniami Narisia pourrait prendre la place de Janick Tarrit sur le banc de touche, quand Clovis Le Bail devrait démarrer à Deflandre, Nolann Le Garrec s’étant lourdement blessé à l’épaule samedi dernier. La fin de saison du demi de mêlée international est compromise.

Lyon

En raison d’un traumatisme cervical subi à Montpellier, le numéro 8 Jordan Taufua ne sera pas du dernier match de la saison, au contraire de l’ouvreur Léo Berdeu remis d’un souci à un ménisque. Victimes de soucis musculaires, le troisième ligne Arno Botha et l’arrière Davit Niniashvili sont incertains, tandis que manqueront évidemment à l’appel les absents longue durée Killian Géraci, Dylan Cretin, Pierre-Emmanuel Pacheco, Jean-Marc Doussain et Thibaut Regard.

Toulouse

Pierre-Louis Barassi (cheville) était ménagé en début de semaine mais son cas n’inquiétait pas le staff. Joshua Brennan (commotion) et Alban Placines (genou) son de retour. Richie Arnold est suspendu. Antoine Dupont a repris avec le groupe mercredi après avoir remporté l’étape finale de Madrid avec France 7.Emmanuel Meafou (ischios), Julien Marchand (cheville) et Pita Ahki (adducteurs) sont absents. Anthony Jelonch (genou), Nepo Laulala (tendon d’Achille) et Maxime Duprat (cheville) ont fini leur saison.

Stade Français

Touché aux adducteurs il y a un mois et demi à Clermont-Ferrand, le demi d’ouverture Zack Henry sera encore ménagé. « On aurait pris un risque si c’était les phases finales, mais en la circonstance, nous avons préféré lui donner encore un peu de temps », a expliqué Laurent Labit. L’Anglais reviendra en barrage ou en demi-finale selon le résultat de ce week-end. Avec le talonneur Panis (commotion), il est le seul blessé actuel de l’effectif. Pour cette fin de saison, Laurent Labit et Karim Ghezal disposent de l’ensemble de leur groupe.

Toulon

Plusieurs cadres (Priso, Gigashvili, Ribbans, Ollivon, Garbisi, Tuicuvu…) ont été laissés au repos jusqu’au milieu de la semaine. Les examens ont été rassurants pour le pilier gauche Dany Priso (alerte à la cuisse), qui sera tout de même préservé. Les centres Duncan Paia’aua (mollet) et Leicester Fainga’anuku (cuisse) sont remis et ils postulent. Le talonneur Anthony Étrillard (tendon d’Achille), le troisième ligne Esteban Abadie (mollet), et le centre Waisea Nayacalevu (épaule) sont sur le flanc.

Pau

Sam Whitelock (commotion) et Joe Maddocks (suspendu) font leur retour. Evidemment, la Section sera privée plusieurs blessés de longue durée : Hugo Auradou (entorse de la cheville), Mickael Capelli (ligaments croisés du genou), Samuel Ezéala (entorse à un pied), Clément Laporte (rupture d’un tendon d’Achille), Rémi Sénéca (ligament croisé d’un genou) et Brent Liufau (fracture d’une cheville). Manqueront aussi à l’appel Facundo Gigena (dos), Fabrice Metz (lésion), Clément Mondinat (entorse d’une cheville), Eliott Roudil (contusion à un pied), Aminiasi Tuimaba (fracture d’un avant-bras) et Luke Whitelock (cervicales).

Perpignan

Perpignan a payé physiquement son succès lors de la réception de l’UBB la semaine dernière. Le capitaine Jerónimo de la Fuente est sorti touché à un genou, sa présence est plus qu’incertaine et une décision sera prise au tout dernier moment. Tommaso Allan a passé favorablement le protocole commotion et sera apte pour ce déplacement. Kélian Galletier, Jacobus Van Tonder, Lucas Velarte et Afusipa Taumoepeau postulent à nouveau. Pour le reste, les Catalans devront se passer de Tetrashvili, Deghmache et Sobela.