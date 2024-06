Avant la dernière réception de Clermont de la saison, face à Montpellier, Marcos Kremer s’est confié sur sa saison personnelle. Le flanker argentin espère que ses coéquipiers finiront en beauté avec une qualification pour la Champions Cup.

Marcos, dans quel état d’esprit êtes-vous avant cette dernière rencontre de la saison ?

On veut dire merci aux joueurs qui partent et à nos supporters ! On veut faire un grand match pour que tout le monde profite, que ce soit les joueurs sur le terrain et ceux qui ne joueront pas. C’est une page qui se tourne, l’état d’esprit sera au top !

La défaite à Toulon a-t-elle laissé des traces ?

Oui, elle pèse un peu dans les têtes. C’était un match catastrophique mais cela arrive. Ce qui fait la différence, c’est comment on évacue. On l’a déjà vécu contre Bordeaux-Bègles (défaite 41-7) et La Rochelle (défaite 42-3), et cette différence avait été faite. Quand on encaisse ce genre de défaite, soit on grandit ou on tombe plus bas et je pense que ce groupe veut déjà construire et grandir pour l’année prochaine. Je pense que cela servira d’expérience.

Ce lourd revers a-t-il fait émerger plus de doutes au sein du groupe ?

Il y a toujours des doutes et ce n’est pas évident parce qu’en prenant cinquante points il y a des choses qui ne vont pas bien, forcément. Les doutes peuvent être réglés dans la semaine. Si on commence bien le match dans les premières vingt minutes les adversaires auront peut-être du mal mais si Montpellier nous domine il faudra lutter avec cela.

Quels regrets avez-vous sur cette saison ?

La saison n’est pas bonne. Il a manqué certaines choses, j’aimerais avoir la réponse mais il y a quelque chose qui n’a pas marché. On était en bas du classement à certains moments et là on va essayer de finir huitième et jouer la Champions Cup. La saison prochaine il faudra avoir une autre mentalité, c’est certain.

Samedi, la saison régulière de Top 14 prend fin. Derrière Toulouse, il reste une place en demi-finales à distribuer. Dans la course au top 6, quatre équipes sont encore en mesure de se qualifier pour la phase finale. Voici tous les scénarios possibles.\u2b07\ufe0fhttps://t.co/Tv5TduqcuI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 4, 2024

Montpellier se déplace à Clermont sans rien à jouer. En quoi cela peut-il être piégeux pour vous ?

Il faut toujours se méfier de ses adversaires peu importe le match. Montpellier n’a rien à jouer mais il faudra être au top parce que sinon ce sera un match un peu compliqué mais on en a bien parlé avec le staff.

À titre personnel, comment avez-vous vécu votre première saison à Clermont, après avoir quitté le Stade français ?

Je suis très content d’être à Clermont et heureux d’être un Jaunard parce que j’adore la région et les habitants ici. Cela me procure un bonheur différent par rapport à Paris, même si j’ai beaucoup d’amour pour ce club ! Mais j’espère rester longtemps pour gagner des titres avec Clermont parce que quand je regarde les Argentins historiques qui ont joué ici cela fait rêver ! Je pense à Martin Scelzo ou Mario Ledesma qui ont gagné le top 14 en jouant 10 000 finales (rires).

Un improbable scénario peut vous envoyer dans le top 6. Y pensez-vous ?

Il faut qu’on gagne avec le bonus contre Montpellier pour assurer le top 8 c’est un objectif important pour nous et si on rentre dans les six ce sera de la chance. On réfléchit surtout à notre travail et étant bien physiquement pour se préparer à la venue du MHR.

Tomas Lavanini partira à Lyon cet été. Va-t-il vous manquer ?

Oui parce que c’est un grand ami ! On a partagé beaucoup d’années ensemble aux Pumas, c’était un honneur énorme de jouer avec lui, mais il reste deux argentins (Bautista Delguy et Benjamin Urdapilleta), on sera bien (rires). Il va nous manquer mais il sera à côté à Lyon, il pourra revenir à Clermont si on lui manque !