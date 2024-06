Après leur altercation en avril dernier, Philippe Tayeb avait porté plainte contre Yannick Bru pour "violences volontaires dans une enceinte sportive". Le président de Bayonne affirme que la plainte comporte un autre motif. Celui de "propos à caractère raciste sur le pays d’origine".

C’est une brouille qui continue de faire parler. Le 27 avril dernier, en marge de Bayonne - Union Bordeaux-Bègles, une altercation a éclaté entre Yannick Bru et Philippe Tayeb. Le président de l’Aviron Bayonnais avait alors porté plainte. "Les accusations portées sont calomnieuses et inacceptables", avait réagi Bru. Ce dernier est récemment passé devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby. Le manager de l’Union Bordeaux-Bègles a été sanctionné d’un simple avertissement pour "propos et comportement de nature à nuire au bon déroulement des compétitions".

La plainte de Philippe Tayeb avait été déposée sous le motif de "violences volontaires dans une enceinte sportive". Mais dans une interview accordée à L’Équipe, Philippe Tayeb révèle qu’elle comporte également la circonstance aggravante de "propos à caractère raciste sur le pays d’origine". Une information confirmée, selon nos confrères de Sud-Ouest, par le parquet de Bayonne.

Toutes les allégations calomnieuses feront l’objet de poursuites ultérieures

Yannick Bru, qui doit se concentrer sur une fin de saison chargée avec son club, reste sur la position qu’il défend depuis le dépôt de plainte : "Je reste fidèle à mon attitude constante depuis plus d’un mois qui consiste à ne pas me tromper de débat et à ne pas le faire sur la place publique par la voie médiatique. Je réaffirme cependant que toutes les allégations calomnieuses feront l’objet de poursuites ultérieures".

Si le manager de l’Union Bordeaux-Bègles a déjà été jugé par la LNR et que l’affaire semble classée, cette révélation pourrait changer la donne. Affaire à suivre.