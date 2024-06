Battus à Oyonnax, les Bayonnais se sont gâché la fin de saison. Aucun enjeu pour eux lors de la réception de Castres. Même avec une victoire, leur parcours sera moins bon que celui de la saison passée.

Pour la première fois en deux ans de Top 14, l’Aviron disputera un match sans enjeu. Écartés de la course à la qualification, de la course à l’Europe, mais maintenus, les Basques vont terminer en roue libre… Comme à Oyonnax la semaine dernière ? Alors qu’ils pouvaient clôturer leur saison à Jean-Dauger dans la liesse d’un match à enjeu. Et continuer une série inédite de victoires d’affilée qui aurait pu monter à quatre.

La défaite à Oyonnax a du mal à passer chez les supporters. Tous ceux croisés depuis cette déroute ne décolèrent pas. Certes, ces avis courroucés, relevés de-ci de-là, n’ont pas valeur de sondage mais ils traduisent tout de même une certaine réalité. L’immense déception a rattrapé bon nombre d’entre eux. Jamais une défaite n’aura été aussi mal vécue. Le match, pour eux, était à la portée des joueurs bayonnais, la résistance en face n’étant pas celle attendue. À l’opposé des revers à domicile face à Toulon et à l’UBB, la supériorité des adversaires étant manifeste.

11e attaque, 10e défense, 11e budget.

Avec une victoire dans l’Ain, les Basques auraient eu un autre destin entre leurs mains. À défaut d’une 6e place, la 7e ou 8e étaient dans les cordes. Avec un match intense à disputer face à Castres. Certes, les joueurs auront à cœur de soigner leurs adieux mais la fête sera de toute façon inachevée. Cet Aviron-là, celui d’Oyonnax, avait-il l’ambition d’aller plus haut ou était-il résigné à accepter cette 11e place qui est actuellement la sienne ? À l’image des autres classements : 11e attaque, 10e défense, 11e budget. L’Aviron a aussi laissé passer une manne financière générée par une participation en Champions Cup, ainsi qu’une prime de classement à l’issue de la présente saison (60 000 euros par place). Au total, ce sont environ 500 000 euros qui lui seront passés sous le nez.

Si elle est grande, la déception n’est due qu’à l’attente que l’équipe a suscitée chez les supporters. La saison, on peut déjà en tirer des conclusions, n’a tout de même pas été à l’image de ce déplacement à Oyonnax. Déjà, en deux ans de Top 14, l’Aviron a réussi à éviter l’access match. Et de belles prestations sont venues enrichir son parcours. On pense aux victoires à domicile face aux plus redoutables écuries que sont Toulouse, le Stade français, le Racing (également chez lui), La Rochelle, entre autres. Bayonne avait aussi pris goût à l’Europe. Avec de superbes résultats dont le match nul au Munster et le succès éclatant face à Exeter à Jean-Dauger.

On peut imaginer que cet ultime rendez-vous face à Castres aura donc valeur de rachat. L’Aviron s’est, en effet, préparé en mettant ses joueurs à l’écart des sollicitations médiatiques hormis le point presse obligé de ce vendredi. Alors, ce match prendra-t-il une autre tournure qu’un rendez-vous amical ? C’est sûrement le souhait des Bayonnais.