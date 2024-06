Arrivé en 2013 au club, Clément Maynadier va entrer dans l’histoire de l’UBB en disputant son 230e match avec l’UBB face à Oyonnax.

Il va enfiler le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles pour la 230e fois ! Le talonneur, Clément Maynadier, va ainsi graver son nom dans l’histoire du club girondin en égalant le record de Hugh Chalmers. Il peut même espérer le dépasser en ce mois de juin qui sera le dernier de sa carrière de rugbyman. Ce n’est pas rien, même si le Tarnais, arrivé en 2013 en Gironde, ne veut pas encore se laisser submerger par l’émotion : "C’est une fierté. Ça montre l’appartenance à un club et l’abnégation que j’ai pu mettre pour pouvoir porter ce maillot le plus de fois possible. c’est bizarre de se dire que l’on vit ses derniers moments de rugbyman. Mais, c’est la fin sans être la fin car nous avons encore au moins un match à jouer après. Mais effectivement, on s’en rapproche. C’est dur de se dire que je vais arrêter alors que nous avons une fin de saison palpitante à jouer."

à 35 ans, Clément Maynadier est sûr de lui, de son choix, alors qu’il va disputer son quinzième match de Top 14 cette année, son dix-neuvième en comptant la Champions Cup, et qu’il n’a jamais caché son plaisir de prendre part à la nouvelle aventure lancée par Yannick Bru : "Je savais que je n’irais pas plus loin. Le but était donc de profiter pleinement de cette dernière saison, de chaque instant. C’est ce que je me suis appliqué à faire depuis la reprise mi-juillet. J’ai voulu profiter de chaque moment, même si ce n’est pas très rigolo quand tu fais des lignes lors de la préparation. Mais j’ai voulu profiter, notamment de chaque vestiaire où je suis allé. Je ne me suis jamais posé la question de faire une saison de plus. Je ne voulais pas aller plus loin. Physiquement et mentalement, je savais que j’avais encore cette saison mais que je ne pourrais pas aller plus loin."

Un pied en dehors du rugby

Surtout, Clément Maynadier a toujours eu un pied en dehors du rugby. Il ne s’apprête pas à faire un saut dans l’inconnu au mois de juillet. "J’ai toujours anticipé la suite puisque j’ai toujours travaillé à côté du rugby, tout d’abord chez Safran pendant sept ans, puis dans une société de promotion immobilière pendant trois ans. Et puis à côté de ça, j’avais commencé à aller faire des huîtres avec un ami sur le Bassin. Ça m’a plu et par passion j’ai tout lâché et je vais aller à fond dans ce métier-là pour devenir ostréiculteur." Avant cela, lui qui a pu vivre de l’intérieur la montée en puissance, espère apporter sa dernière pierre : "Je me suis régalé pendant toute cette saison. J’ai accompli tout ce que je voulais sur le plan individuel en étant dans la transmission. Maintenant, il reste le Graal. On va essayer de faire ce qu’il faut. Le but est de franchir une marche de plus avec ce club avant de le quitter."