Le Stade toulousain devrait se déplacer ce samedi (21h05) avec une équipe remaniée à Lyon pour la dernière journée de championnat. Une stratégie visant à faire souffler les cadres qui a déjà fait ses preuves cette saison. Théo Ntamack, joueur essentiel de cette "équipe bis" est revenu sur cette saison où Toulouse semble souvent injouable qu’importe la composition.

Ce match à Lyon peut permettre d’accrocher une place dans le groupe qui jouera la phase finale ?

Oui, c’est certainement l’occasion d’accrocher une place dans le groupe des phases finales mais on se focalise surtout sur le match de Lyon. C’est vrai qu’on a eu beaucoup de pépins physiques sur la finale de Champions Cup. Ça a beaucoup tapé donc on doit aborder la phase finale avec un effectif un peu remanié. Chacun sait qu’il peut postuler, mais on pense surtout à réussir notre match à Lyon, faire une bonne prestation avec la victoire au bout même si on a assuré la première place. Advienne que pourra pour la suite.

Le match de dimanche face au Stade rochelais est révélateur de votre saison, vous semblez animé par une force supplémentaire…

Je ne sais pas comment l’expliquer mais cette année le groupe a un supplément d’âme qui nous a permis de nous imposer à Clermont ou Montpellier. Malgré l’absence des internationaux lors des périodes de doublons ou les rotations dans l’effectif, il y a toujours eu cette force qui émane de ce groupe amené par les anciens comme Piula (Faasalele) ou autres et par l’énergie des jeunes qui montent. Même face à La Rochelle après la victoire au Leinster où il aurait pu y avoir un relâchement la soif de victoire était encore omniprésente.

S’il n’y a pas d’enjeu sportif dans ce déplacement à Lyon, il doit permettre de conserver cette dynamique, cet état d’esprit ?

Le groupe, les joueurs, même ceux qui ont beaucoup joué, n’ont jamais triché. On a toujours voulu gagner quel que soit le match ou l’enjeu. Ce week-end l’objectif sera le même. L’équipe alignée aura à cœur de faire une bonne prestation. Ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné à Lyon donc ça sera un petit exploit de s’imposer là-bas. On est focus sur ce match comme on l’a été toute l’année. Au Stade, on a toujours joué pour gagner.

Votre deuxième saison en professionnel touche à sa fin, comment jugez-vous votre évolution ?

Cette saison partait plutôt bien, mais j’ai malheureusement eu quelques pépins physiques, n’importe quel joueur de rugby est passé par là. Cette année a été mentalement compliquée, mais elle montre une certaine force de caractère dans le fait de ne jamais rien lâcher. La première année, c’était plus de la découverte avec l’envie de jouer et de prendre les matchs un par un alors que cette année, c’était plus de la remise en question. Ça m’a rappelé que rien n’est jamais acquis, donné. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même et profiter un maximum parce que la blessure peut toujours arriver.