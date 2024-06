Le troisième ligne de La Rochelle, Oscar Jégou, avait été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un test au tout début de la saison. Pour RMC, l'international U20 est revenu sur cet épisode qui a changé sa vie.

Oscar Jegou ne le cache pas. En octobre dernier, il a vécu "l'une des périodes les plus difficiles de [sa] vie", après avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors de la première journée de Top 14. L'international des moins de 20 ans français, qui fut à juste titre glorifié lors du sacre mondial des Bleuets, s'est alors retrouvé dans une situation bien complexe, à seulement 20 ans. "C’est un moment où l’on commence juste à être un peu dans le mouvement, on sort d’un titre de champion du monde et tout nous tombe dessus, regrette l'intéressé, en évoquant cet épisode pour RMC. Je pense que c’est mieux que ça arrive à cet âge-là que quand on a trente ans et qu’on doit être exemplaire, même si à mon âge on doit l’être et que c’est une grosse erreur. C’est arrivé jeune. Maintenant, je l’ai bien compris, ça m’a servi de leçon."

Jegou fut suspendu dans un premier temps trois mois par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Une sanction réduite à un mois grâce aux démarches entreprises notamment en termes de traitement contre l’usage de la substance en question. Pourtant, Jegou a dû attendre janvier pour retrouver les terrains, puisque La Rochelle avait décidé de lui infliger une sanction supplémentaire. "L’erreur, je l’assumais complètement, poursuit Jegou. Mais, comme ma famille, au niveau du club, du staff, des joueurs, tout le monde a été incroyable avec moi. Le club m’a soutenu même si beaucoup au sein du club étaient très déçus de moi au début car ils ne comprenaient pas. J’ai dû expliquer plusieurs fois la situation. Ils m’ont beaucoup aidé. Chaque joueur a pris des nouvelles presque tous les jours. C’était vraiment hyper cool, ça m’a aussi servi pour m’en sortir."

J’ai été accompagné par des psys

Sa sanction a aussi été réduite grâce au fait que la consommation de cocaïne a été faite dans un "contexte récréatif". Une chose que défend Jegou : "Je n’ai pas triché, en soi. Je le sais au fond de moi. Ce n’était pas du dopage. Je n’avais pas cette notion-là en tête." Titulaire lors des deux derniers matchs du Stade rochelais (face à Pau et Toulouse), le troisième ligne réalise de bonnes performances ces dernières semaines, en étant une des satisfactions des Maritimes. Des prestations qui aident à faire oublier des mois bien plus compliqués. "J’ai été accompagné par des "psys" et d’autres personnes pour me faire prendre conscience des choses, de la gravité de l’acte, lâche le flanker. Tout cela aurait pu aller plus loin. Si l’on ne prouve pas que c’est festif, que c’est hors compétition, ça peut être plusieurs années donc ce n’est plus la même sanction."

Son cas personnel pourrait alors servir d'exemple pour les jeunes générations et Jegou compte bien contribuer aux campagnes de sensibilisation, afin d'aider les autres. "Surtout leur faire prendre conscience que, s’ils ont un rêve, qu’ils s’y accrochent et qu’ils ne se dispersent pas dans d'autres choses. Leur faire prendre conscience des conséquences. Moi, ça a failli n***** toute ma vie". Alors que La Rochelle poursuit sa quête de phase finale, Jegou continue de progresser dans la hiérarchie. À 21 ans désormais, le champion du monde des moins de 20 ans, peut enfin passer à autre chose... Mais sans oublier son passé. "Je pense que cette période m’a forgé, qu’elle m’a donné une carapace. C’est une épreuve tellement dure. Ça m’a fait passer un cap. J’arrive à performer en club sans penser à ça. Et à regarder droit devant."