Les blessures ont eu raison de Martin Laveau qui est contraint d'annoncer la fin de sa carrière à seulement 27 ans. L'ailier du Castres olympique, formé à Bayonne s'est exprimé ce jeudi sur France Bleu Pays Basque sur sa retraite sportive.

C'est une fin de carrière que tous les joueurs redoutent, elle n'est pas choisie et malheureusement inévitable. Martin Laveau, invité ce jeudi de l'émission de France Bleu 100% Rugby, a annoncé être contraint de prendre sa retraite sportive pour raison médicale : "J'ai 27 ans, mais pour tout vous dire, je dois arrêter le rugby. J'ai des avis médicaux complètement négatifs par rapport à mon tendon d'Achille".

Le joueur n'a, en effet, pas été épargné par les blessures ces dernières années. Une période éprouvante sur le plan physique bien sûr, mais également d'un point de vue psychologique explique l'ailier du Castres olympique : "Ce sont des moments très compliqués. Pour ne rien cacher, tu finis par décrocher parce que tu n'arrives pas à t'en remettre, tu croises les mecs qui sont là et qui jouent. Et toi à côté, tu ne sers pas à grand-chose. Ce sont des moments compliqués, mais j'ai essayé de bien accrocher".

Un déplacement à Bayonne pour tourner la page

Le joueur de 27 ans compte quatre feuilles de match la saison dernière et seulement neuf minutes de jeu en Challenge Cup cette saison. Une titularisation face à Gloucester sur laquelle le joueur est revenu : "Ils m'ont remis en Challenge au mois de février et au bout de neuf minutes, je me suis blessé. Ça commençait à faire beaucoup".

Alors que son club se déplace à Bayonne pour le compte de la dernière journée de Top 14, Martin Laveau sera dans les tribunes de Jean-Dauger, le stade qui l'a vu grandir (2013-2018) : "Ils m'ont proposé de les accompagner, d'arriver au stade avec eux. J'aurai la famille dans les tribunes. C'est sympa. Au final, j'ai fait six ans à Castres et j'y ai passé plus de temps qu'à Bayonne. Quand on arrive à la fin d'une telle histoire, c'est vrai que ça fait quelque chose".