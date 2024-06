C’est beau, un titre. C’est même merveilleux et, si l’on en juge par les publications "souvenirs" qui fleurissent un peu partout, dans les mots des clubs, des joueurs et des supporters, c’est quelque chose qui vous marque à vie. Les quinze ans du sacre de l’Usap, les dix ans du doublé de Toulon. Bientôt les trente ans de la tournée victorieuse des Bleus en Nouvelle-Zélande. Le temps passe, inexorablement, toujours à l’heure. Les corps se fanent mais les beaux souvenirs restent. Les titres sont de ces mémoires qui frappent le marbre, donnant aux plus folles épopées des atours d’éternité.

C’est beau, un titre. Et ce samedi à Toulouse, 23 hommes de plus inscriront leur nom dans l’histoire de la Pro D2. Une page qu’on ressortira des livres dans dix ans. Chacun aura alors repris sa route, dessiné un nouvel horizon à sa vie et, comme pour mieux raviver le passé, on organisera des repas de retrouvailles quand les cheveux auront blanchi et que la mémoire aura fait le tri. Le temps embellit les choses pour ne se souvenir que du meilleur, c’est heureux.

C’est tout cela, en fait, qui se jouera au stade Ernest-Wallon entre Grenoblois et Vannetais. Ce sont des vies qui vont changer à jamais. Champions, un Bouclier dans les mains, ce fameux objet sacré mais vite banalisé. C’est tout ce qu’il symbolise, tout ce qui suivra dans la vie des heureux gagnants qui donnera sa vraie valeur à ce moment.

Sur ce chemin de quête, deux profils s’opposent. Deux parcours. Vannes, pour qui l’heure semble venue. C’était une curiosité de les voir accéder au monde professionnel, en 2015. Des Bretons en rugby ? Et pourquoi pas ! On a vite compris que ce RCV, de curiosité, n’allait pas le rester longtemps. Un club qui travaille et bien en plus. Qui se structure, pense l’immédiat mais appréhende le moyen terme. Sur le terrain, des maintiens d’abord, puis des premières phases finales. Et des désillusions, aussi. Il fallait revenir et les Bretons sont revenus. Les voir aujourd’hui en finale, aux portes de l’accession au Top 14, revêt tout ce qu’il faut de logique. Bravo.

Grenoble, de l’autre côté. Sorte d’anti-Vannes. Club historique du rugby français, un bastion dont les dernières années furent frappées du sceau de la tourmente. Des méandres financiers qui finiraient par l’étrangler ; une formation brillante, assise sur un terroir définitivement "rugby", mais dont les plus beaux rats de l’opéra quittaient trop vite le navire.

Finalement, c’est dans la tempête que ce FCG s’est construit cette saison. C’est là qu’il a trouvé sa force, immense, de s’entêter à ce que seul contre tous, avec la volonté d’y croire, il aurait aussi droit à son rêve. Avec des gamins du coin, encore, ceux qui lui sont restés fidèles et qui l’aiment du plus profond de leur rugby, les Grenoblois ont fracassé les digues. Les voilà eux aussi en finale. C’est moins logique, au regard du chaos de leur saison. Mais c’est tout aussi beau.