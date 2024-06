À la veille de la finale de Pro D2, Steeve Blanc-Mappaz, Julien Farnoux, Éric Escande et l’entraîneur Patrick Perezy étaient présents face aux médias pour présenter le choc face à Vannes. Avec encore le douloureux souvenir de la saison dernière.

Steeve Blanc-Mappaz, Julien Farnoux et Eric Escande étaient ensemble en salle de presse à 24 heures de la finale de Pro D2 contre Vannes (samedi, 17h30). Les trois leaders du FCG ont exprimé leur excitation avant le rendez-vous ultime face au club breton, tandis que l’entraîneur Patrick Perezy a confié l’admiration qu’il avait pour son groupe.

Steeve Blanc-Mappaz : "Nous avons gagné en maturité et en sérénité"

Revenir en finale, un après la défaite face à Oyonnax

"C’est un plaisir, une satisfaction. On a mis tous les éléments dans le bon sens pour revenir ici. Mais ce n’est pas une fin en soi. On ne veut pas vivre le même dénouement que la saison dernière.

Nous connaissions la force d’Oyonnax la saison dernière, mais nous n’avions pas joué notre rugby. La finalité, c’est que c’est un événement qui nous a fait grandir et depuis nous avons gagné en maturité et en sérénité.

Conclure en beauté avec le FCG

J’ai vécu des grands moments, et certains aussi plus difficiles. Pour moi c’est un super challenge de laisser le club à la place où je l’ai trouvé, c’est-à-dire en Top 14. Il y a eu des moments importants, fondateurs, qui ont permis de créer un groupe fort au fil des années. De supers mecs nous ont rejoints depuis et si je devais retenir une chose, c’est l’aventure humaine de ce groupe qui a grandi ensemble.

L’adversaire (Vannes) novice à ce stade de la compétition

C’est un club qui travaille dur, dans le bon sens. Ils ont réalisé une très grosse saison, et ils ont réussi à passer les demi-finales. On connaît leurs forces, et notamment leur grosse défense.

La fin de saison

Les vacances nous ont fait du bien après le match contre Nevers. On a répondu de la meilleure des façons. J’ai senti que nous étions capables de prendre les choses en main. Je félicite mes coéquipiers, le staff car nous avons prouvé avec des actes et pas seulement des paroles."

Julien Farnoux : "Profiter de cette période exceptionnelle"

Les 9 jours de récupération avant la finale

"On se sent plutôt bien, on a eu du temps pour récupérer. Tout le monde est frais dans la tête et dans les corps pour livrer une belle bataille. Il reste 80 minutes pour tout donner. Ça nous donne envie de vivre des moments ensemble et aussi de profiter de cette période exceptionnelle pour arriver demain avec une grosse envie et la banane. On évoque beaucoup l’enjeu de l’événement, mais il faut aussi profiter. Cela fait quelque temps qu’on travaille ensemble, on a vécu beaucoup de choses. Samedi, on veut tous bien finir. On a hâte.

Comment gagner une finale

SI j’avais la recette, ça serait plus simple. Non tout simplement, il faut la jouer et mettre les ingrédients. Et aussi comme je l’ai dit, profiter de l’événement et se servir de l’énergie des tribunes. Nous savons le défi qui nous attend.

Un possible goût d’inachevé en cas de défaite

Les Vannetais auront aussi un goût d’inachevé s’ils perdent demain. Ce ne sont pas des choses que nous avons en tête. On sait juste qu’on va tout donner. "

Eric Escande : "Incroyable de se retrouver en finale"

Les deux victoires face à Vannes en saison régulière

"Je ne suis pas sûr que cela soit un avantage car c’est une finale. On s’attend à un match très dur, et ce qu’il s’est passé dans la saison, c’est le passé.

La saison pas comme les autres

C’est improbable, il s’est passé beaucoup de choses, même en interne dont vous n’êtes pas au courant et c’est incroyable de se retrouver en finale. Il faut s’en rendre compte et en profiter.

Éric Escande lors de la finale de Pro D2 perdue face à Oyonnax en 2023. Icon Sport - FEP

Une nouvelle finale pour le FCG

Nous avons montré notre force de caractère contre Aix où ce fut compliqué jusqu’au bout. Retrouver la finale ? On le vit plutôt bien, c’est chouette à vivre (sourire). Le groupe est sur une fin de cycle et il a envie de bien finir."

Patrick Pezery : "L’excitation doit être raisonnée"

Le sentiment d’excitation

"Forcément, nous mesurons le travail parcouru pour en arriver là. L’excitation présente doit aussi être raisonnée pour qu’elle puisse servir de manière positive pour l’événement.

Les deux succès en saison régulière et la première finale pour Vannes

Les joueurs ont répondu. Je ne pense pas que cela compte énormément. Les effectifs ne sont pas les mêmes, les circonstances ne sont pas les mêmes.

La vérité sera celle du terrain, ça peut être un avantage. Mais ils ont d’autres arguments.

Les blessures au centre

On travaille avec ce groupe depuis un long moment. Si vous regardez les feuilles de matchs, il y a eu de l'alternance au centre. Les repères sont déjà créés et on compte là-dessus pour que cela n’impacte pas le jeu de l’équipe.

Son regard sur son groupe

J’ai de l’admiration, mais aussi de la satisfaction parce que les joueurs ont pris conscience qu’à partir du moment où ils ont décidé des choses, ils ont réussi à faire beaucoup. Les cicatrices elles vous construisent en tant qu’homme. Il y a une grosse part d’humain dans cette histoire. Pour certains, ils avaient le choix de laisser tomber, pour beaucoup ils ont choisi de ne pas le faire. Moi, je fais ce métier pour vivre des émotions. Il y a la passion du rugby mais aussi des hommes."