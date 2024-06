Constatant une hausse des dossiers de violences examinés par les Conseils de discipline, la Fédération Française de Rugby a décidé d'agir. Cette dernière a lancé son plan de lutte contre les violences et les incivilités du rugby au sein du sport. Ce cadre sera applicable dès la saison prochaine.

Une prise de conscience nécessaire. Face à une augmentation des incidents de violences dans le rugby, la Fédération Française de Rugby a décidé d'agir. Alertée par une hausse de 36 % des dossiers examinés par les Conseils de discipline, la Fédération a annoncé un plan de lutte contre ces débordements. "Ce plan de lutte contre les violences et les incivilités est une réponse nécessaire apportée par la FFR pour garantir un environnement sain et sécuritaire pour toutes et tous" annonce Sylvain Deroeux, le secrétaire général de la FFR, via un communiqué.

La FFR lance de son plan de lutte contre les violences et les incivilités au sein du rugby. Ce plan vise à garantir un environnement sûr et respectueux pour tous les acteurs du rugby, des joueurs(ses) aux spectateurs.



En savoir plus \ud83d\udc47 — France Rugby (@FranceRugby) June 7, 2024

Le plan s'articule autour de quatre grands axes principaux : sensibiliser, former, prévenir, réprimer. En multipliant les actions, comme des vidéos chocs ou des sanctions plus dures, l'organisme espère combattre ce fléau. Le projet aura une attention toute particulière sur les équipes de jeunes. Il sera appliqué dès le début de la saison prochaine, afin d'inverser cette tendance inquiétante pour les valeurs de l'ovalie.