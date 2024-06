Dans trois semaines, les Bleus vont s’envoler pour l’Argentine afin de disputer deux test-matchs contre les Pumas. Une tournée d’été à laquelle ne vont pas participer de nombreux cadres. Certains joueurs devraient donc en profiter pour se faire une place au soleil : Lenni Nouchi, Théo Attissogbe ou encore Léo Berdeu.

Depuis l’arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France, les tournées d’été sont l’occasion pour le sélectionneur d’effectuer une revue d’effectif. Ce fut le cas en 2021 en Australie, en 2022 au Japon et ça devrait l’être une nouvelle fois au mois de juillet prochain en Argentine.

Les Grégory Alldritt, Damian Penaud, Gaël Fickou ou Cyril Baille ne défieront pas les Pumas alors qu’Antoine Dupont participera lui aux JO avec l’équipe de France de rugby à sept. Tout ce beau monde absent, certaines places sont à prendre et des candidats se détachent pour intégrer (ou retrouver) le groupe France.

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe, Fabien Galthié s’est exprimé sur les prochains visages que l’on devrait prendre plaisir à voir avec le maillot bleu sur les épaules. Parmi eux, le Montpelliérain Lenni Nouchi et le Palois Théo Attissogbe : "Un garçon comme Lenni y sera très clairement. On croise les doigts car il lui reste un match ce week-end avec le MHR puis un barrage. Pareil pour Émilien Gailleton et Théo Attissogbe." Né en 2004, le dernier cité était censé disputer la Coupe du monde U20 avec les Bleuets il y a encore quelques semaines. Sébastien Calvet ne pourra finalement pas compter sur lui.

Retour de Berdeu ?

Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou en mai 2023, Léo Berdeu a retrouvé les terrains en janvier dernier. L’ouvreur lyonnais, appelé plusieurs fois par Fabien Galthié avant sa grave blessure, a lui aussi une belle carte à jouer : "Il a une opportunité incroyable de revenir après s’être fait les croisés", explique le sélectionneur.

Autres noms attendus dans la prochaine liste des Bleus : Antoine Frisch et Patrick Tuifua. Le troisième ligne des Hurricanes fait énormément parler de lui depuis le dernier Tournoi U20, durant lequel il a crevé l’écran. "On l’a observé pendant ce Tournoi. C’est un joueur que l’on ne connaît pas. On va en profiter pour le voir de près. Il y aura une question autour de lui si on sent qu’il a le potentiel. Mais s’il vient avec nous en tournée, ça veut dire qu’il est capturé. On ne fera pas ça pour ça. Il a le droit de choisir ce qu’il veut faire, on lui posera la question." Pour l’heure, le troisième ligne ne s’est toujours pas exprimé sur son choix de jouer pour la France ou la Nouvelle-Zélande. Toujours concernant le pack, Posolo Tuilagi "sera là" en Amérique du Sud.

Quelques "premium"… dont Ntamack ?

Des cadres au repos… mais pas tous. Touché lors du premier match du Tournoi face à l’Irlande, Reda Wardi pourrait bien être du voyage… tout comme Romain Ntamack, qui n’a plus joué avec les Bleus depuis ce terrible 12 août 2023, jour où il s’est gravement blessé au genou gauche. "Il pourrait venir mais, comme il revient de blessure et qu’il enchaîne beaucoup, on pense qu’il a besoin de digestion", souffle Galthié. En plus il va être papa. Ça fait plein de raisons pour lesquelles on pourrait le laisser tranquille." Vraisemblablement, la décision n’a pas encore été prise concernant le demi d’ouverture toulousain.

Matthieu Jalibert pourrait lui aussi "être laissé tranquille", alors que Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana ont de grandes chances de croiser la route des Pumas. Pour rappel, le XV de France va affronter l’Argentine les 6 et 13 juillet prochains. Le 10, les Tricolores croiseront le fer avec l’Uruguay.