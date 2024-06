Invité de ViàMidol des Mauls et Débats, l’international français récemment sacré en Champions Cup avec Toulouse, a évoqué ses axes de progression. Emmanuel Meafou le sait, pour devenir le meilleur à son poste, il doit encore travailler son physique pour être capable de tenir l’intégralité d’une rencontre de très haut niveau.

Emmanuel Meafou a de l’ambition. Comme il le dit très clairement, la Coupe du monde 2027 chez lui en Australie, est l’un de ses principaux objectifs. Mais pour cela, le colosse actuellement blessé au niveau d’un ischio, a encore des axes de progression.

Invité de ViàMidol des Mauls et Débats, Meafou a donné plusieurs indications sur ses axes de progression. "Sur la conquête, il y a des choses à améliorer, mais aussi en défense. Et même sur mon physique. J’ai le bon poids pour l’instant, mais quand je joue de bonnes équipes sur la scène internationale, il faut que je joue 80 minutes. En finale de Champions Cup, j’ai joué 58 minutes, je suis revenu après. Je veux être le meilleur à mon poste, et pour cela, je dois jouer tout le match."