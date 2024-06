Douzième épisode de Kick-Off Rugby en compagnie de Sacha Valleau, joueur de Vannes et ancien international à 7 ! Forcément, focus sur le Pro D2, meilleur joueur, révélation meilleure ambiance, plus belle coupe de cheveux… On remet nos récompenses de la saison. Dans son jeu, Basile offre deux places pour la finale de dimanche à deux auditeurs tirés au sort sur nos réseaux sociaux.

À l’aube de la finale de Pro D2, nous remettons les premiers trophées de la saison en compagnie de Sacha Valleau, joueur du RC Vannes et ancien joueur de l’équipe de France à 7 qui a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Joueur ou pas, il n’hésite pas à envoyer des tirs à ses partenaires et… Aux terrains en synthétique ! On en parlera dans la consigne du coach de Nicolas Zanardi. Deux compétiteurs ont l’occasion de gagner deux places pour Vannes – Grenoble dimanche au terme d’un quiz acharné. Et puis comme d’habitude, nos pronos du week-end. Bon épisode ! Écoutez Kick-Off Rugby partout ! Cette émission est disponible sur les plateformes Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music… Retrouvez (et savourez, surtout !) l’ensemble de nos émissions en podcast pour ne rien manquer de l’actualité. Nous vous accompagnons partout et tout le temps afin d’assouvir votre passion du rugby. Régalez-vous, c’est cadeau !