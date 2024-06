Toulon a composté son billet pour la phase finale pour la première fois depuis 2018. Entre un début de saison mitigé, un hiver noir et un printemps radieux, le RCT et ses supporters sont passés par toutes les émotions.

12 novembre 2023 : les autocollants de la discorde

Toulon a débuté sa saison sans éclat ni grand cataclysme. Vainqueur de Bayonne, Oyonnax et Perpignan à domicile, le RCT s’était incliné à Lyon, Bordeaux-Bègles et Perpignan lors des six premières journées. Un bilan à l’équilibre et plutôt logique pour une équipe privée de plusieurs internationaux. Mais avant de recevoir le Racing 92, certains supporters toulonnais avaient demandé la démission du président Bernard Lemaître via des autocollants plaqués dans la ville varoise et sur le stade Mayol. Non sans trembler, Toulon s’était imposé contre les Franciliens mais Pierre Mignoni a voulu jouer cartes sur table avec les supporters mécontents. "J’aimerais inviter au stade Mayol jeudi soir les personnes qui ont collé des autocollants sur le stade. J’aimerais vraiment qu’ils viennent, non pas pour se disputer, mais pour communiquer. Il ne faut pas toucher à Mayol. Je n’ai jamais vu ça au club. Il y a un truc que je ne peux pas supporter, c’est l’anonymat des gens. C’est contraire aux valeurs de courage et d’humilité de notre club".

Comment une telle colère a-t-elle pu éclater alors que le RCT n’était pas largué en Top 14 ? Julien Perpère, président des Fils de Besagne, donne une piste. "La manière de faire, en étant anonyme, et de coller des autocollants dans la ville ne nous a pas plu. Mais à Toulon tout prend des proportions énormes. Il fallait regarder les cinq dernières années qu’on venait de vivre, tant sportivement que dans les rapports avec la direction. Il y avait des colères qui n’étaient pas soldées et elles sont ressorties à ce moment-là. Une partie du public toulonnais s’est sentie offensée et stigmatisée. Cela ressort de manière exagérée, je me rappelle d’ailleurs de supporters qui avaient déchiré leurs cartes d’abonnement. La colère était plus profonde que les trois défaites à l’extérieur".

Réunion supporters du RCT \ud83d\udd34\u26ab



Ce jeudi à 19h au stade Mayol, le RCT organise une réunion d’échange autour du club, de son identité et de son potentiel de développement.



Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous ici \ud83d\udc47 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) November 14, 2023

18 novembre 2023 : le piège parfait des "minots" à Clermont

Seulement une semaine après cette première poussée de fièvre, Toulon a vécu son premier temps fort de la saison à Clermont. Venus avec une équipe mixte, les Varois avaient livré une partie remarquable au Marcel-Michelin, marquée par un doublé de Jules Coulon, les caramels de Mattéo Le Corvec et les adieux d’Alun Wyn Jones. Une victoire qui avait eu le mérite de calmer les "fadas" de la Rade. "On ne s’y attendait pas. Mais ce succès récompense tout un groupe. On est à la septième journée, tout le monde a eu du temps de jeu, et ça doit causer quelques bons maux de tête à nos entraîneurs. C’est pour cela que cette victoire est un beau message du groupe. Jules a marqué deux essais, mais pas seulement. Il a beaucoup plaqué, il a aussi contesté plusieurs ballons… Avec Matteo Le Corvec, il a formé une belle petite troisième ligne et forcément, ça ne peut qu’être de bon augure pour la suite" souriait Jérémy Sinzelle après le succès varois en Auvergne.

9 décembre 2023 : le début d’un hiver glacial

Les propos du centre toulonnais ont malheureusement été balayés par un hiver noir, symbolisé par deux victoires en onze matchs. Surtout, les Varois ont été châtiés pour leur grand retour en Champions Cup, avec aucun succès à se mettre sous la dent. Une série terrible en partie due à la blessure de Baptiste Serin, sorti dès la première journée européenne, contre Exeter. Julien Perpère, président des Fils de Besagne, revient sur cette période difficile pour les supporters du RCT. "On ne se régalait pas au stade le contenu était très inquiétant ! La Champions Cup était très attendue, avec des belles réceptions, mais il y a eu cette déception de se dire qu’on n’était pas au niveau. Puis on tremblait en allant à Mayol, notamment contre La Rochelle où on ne sait pas comment on gagne. On est resté fidèle à l’équipe mais on s’inquiétait. On se disait que la 13ème place n’était pas loin et on a revu les fantômes des saisons passées !". Pour autant, malgré ce bilan famélique, Toulon pointait à la septième place avec seulement trois points de retard sur le top 6.

Baptiste Serin s’était blessé face à Exeter, le 9 décembre 2023, et n’a rejoué que quatre mois plus tard. Icon Sport - Anthony Dibon

2 mars 2024 : fumoir, conversation privée et colère de Mignoni

Comment le RCT a-t-il pu s’embraser après une solide victoire bonifiée contre Perpignan ? Au matin du 2 mars dernier, L’Équipe publiait un article relatant des échanges musclés entre Pierre Mignoni et ses joueurs via une discussion Whatsapp, suite à la défaite subie contre Bordeaux-Bègles. "Lundi matin… Poids et masse grasse lundi 10 h… Pour les fumeurs, nettoyage de votre fumoir. Cette pièce sera fermée. L’institution RCT ne peut plus accepter ça. Si vous n’êtes pas content, vous pouvez changer de club ou m’appeler, je suis disponible" pouvait-on lire. Un article qui avait mis le manager varois dans une furie ineffable. Un échange virulent avait eu lieu entre Mignoni et Karim Ben Ismail, l’auteur de l’article."J’en n’ai rien à foutre ! Ça s’appelle de la trahison ! Oui c’est de la trahison dans mon vestiaire. La trahison des gens qui veulent nous faire des gens. Toi et ton pote Maxime Raulin, vous écrivez des choses personnelles que je donne à mes joueurs car c’est le bordel dans ce club et qu’il y a du boulot et que depuis cinq ans le club ne se qualifie pas" enrageait le technicien varois.

23 mars 2024 : un printemps Serin

Ici, tout est différent. Telle est la devise du club frappé du muguet. Hors sujet pendant deux mois, les Varois se sont subitement réveillés à l’approche du printemps. Coïncidence de ce second souffle, Baptiste Serin est revenu de sa blessure à l’épaule le 23 mars dernier. Le guide toulonnais avait cruellement manqué à ses partenaires tant dans le jeu courant que dans le leadership. De retour contre Montpellier à Mayol, le demi de mêlée toulonnais a remis la machine varoise en marche. "Cela fait trois mois que je ne sers à rien, donc je suis juste heureux d’avoir eu l’impression de servir à quelque chose. Je suis surtout content que l’équipe retrouve la victoire. Ça fait plaisir et ça fait du bien au public" déclarait-il à l’issue de la rencontre. "Je ne crois pas en l’homme providentiel mais il y a un Toulon avec et sans Serin" raconte Julien Perpère, n’hésitant pas à mettre en parallèle le retour du numéro 9 avec le succès épatant du RCT à Anoeta, face à Bayonne.

Toulon s’était montré diabolique face à Bayonne, à Anoeta, le 31 mars dernier. Icon Sport - Scoop Dyga

"Il y a eu quelque chose de spécial à Bayonne. On a été constant du début à la fin sur ce match, on aurait dit que l’équipe exécutait un plan à la perfection" se rappelle Bernard Lemaître. Avec Serin le constat est sans appel puisque les Varois ne perdront qu’une seule rencontre (à La Rochelle) en sept matchs. Point culminant de cette fin de saison solaire, le RCT s’est sublimé face à Clermont pour assurer une place dans les six pour la première fois depuis 2018.

2 juin 2024 : Toulon de retour dans la cour des grands

À l’issue d’une rencontre sans suspense, Mayol est entré en fusion en voyant ses guerriers terrasser l’ASM et s’offrir une place dans le top 6, une première depuis 2018. "Le vestiaire est tellement heureux d’avoir ramené le club en phase finale. C’est un soulagement après la saison écoulée, avec des hauts, des bas et des moments très compliqués à vivre à l’intérieur du club. Ça a été dur. Il y a tellement de joie si vous saviez. Il y a aussi une énorme fierté pour le groupe mais aussi nos supporters" soufflait Teddy Baubigny ce dimanche soir. "Revoir un Mayol plein et heureux c’est la plus belle satisfaction. J’ai trop vu notre stade clairsemé et triste, avec des supporters laisser leur carte d’abonnement. Le message que j’ai envie de passer est un appel à l’union sacrée en mettant de côté nos divergences. L’équipe a fait le travail et elle mérite que le public toulonnais pousse fort derrière elle pour cette phase finale" conclut Julien Perpère.

Jean-Charles Orioli a lui aussi vibré au cours de cette folle saison. Le talonneur de Provence Rugby affirme toujours être un supporter du RCT, lui qui a remporté trois coupes d'Europe et un bouclier de Brennus avec le grand Toulon, entre 2009 et 2017. "Quand j'ai vu que les supporters demandaient la démission du président en début de saison, cela m'a rappelé une fronde de notre public après une énorme défaite à Bordeaux-Bègles, en 2013 (41-0). Mais ce n'était rien comparé à cette ambiance avec les autocollants ! Je suis tellement heureux pour le RCT, cela prouve également que Pierre Mignoni est bien l'homme de la situation. Il y avait beaucoup d'attentes autour de son arrivée et j'espère qu'ils iront loin maintenant !"