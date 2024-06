Aperçu pour la dernière fois sur les terrains le 24 février dernier, le troisième ligne du Racing 92, Wenceslas Lauret, ne devrait plus rejouer cette saison. Sa carrière est donc probablement terminée.

Sorti commotionné face au Stade Français le 24 février dernier, le troisième ligne international Wenceslas Lauret (35 ans ; 27 sélections) n’a plus été revu sur les terrains depuis. Il ne reprendra certainement pas la compétition et sa carrière touche à sa fin. "Lorsque le cerveau est brûlé, il n’y a plus rien à faire", déclarait Lauret il y a deux ans à propos des commotions cérébrales, quand son coéquipier du Racing 92, Bernard Le Roux, avait dû mettre un terme à sa carrière pour les mêmes raisons.

Il est toujours au club mais ne s’entraîne pas pleinement donc il ne devrait pas rejouer

Wenceslas Lauret ne sera donc pas dans le groupe francilien pour affronter La Rochelle : "Wen fait partie des joueurs qui ont une grande histoire avec le Racing et qui vont arrêter leur carrière, comme Juan Imhoff. Il est toujours au club mais ne s’entraîne pas pleinement donc il ne devrait pas rejouer. C’est dur parce qu’il était resté pour la Coupe du monde et on l’avait gardé ensuite pour le reste de la saison. Cela a été une grosse perte pour nous." a déclaré ce jeudi Stuart Lancaster, entraîneur du club francilien.

Le Racing 92 dit donc adieu à l’un de ses joueurs emblématiques. Wenceslas Lauret a rejoint les Ciel et Blanc en 2013 et a joué 196 matchs sous ces couleurs. Il a soulevé le Bouclier de Brennus en 2016, lors du dernier sacre des Franciliens.