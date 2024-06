Entre célébration et détermination, Dimitri Delibes est revenu sur sa saison, le titre en Champions Cup sans oublier le déplacement à Lyon ce samedi (21h05) pour la dernière journée de la phase régulière. Un match sans enjeu sportif qui pourrait pourtant avoir son importance avant la demi-finale déjà assurée.

La première place est acquise, ce dernier match de la phase régulière peut permettre de semer le doute dans la tête du staff ?

On ne va pas y aller en spectateur. C’est le dernier match certes mais on va aller à Lyon avec des intentions. On a gros effectif, je ne sais pas si les choix sont déjà faits pour la demie mais on a tous en tête de faire un gros match là-bas.

Aller chercher sa place sur la feuille de match est forcément un objectif ?

On est tous des compétiteurs, on a tous envie de toucher la coupe du doigt. Dans un titre on a tous notre participation, il y en a qui sont sur le terrain le jour de la finale, d’autres qui ont participé ou qui n’ont fait qu’un match. On est tous conscients de ça alors l’objectif dans nos têtes à tous c’est d’enchaîner le plus possible et de jouer les matchs importants.

Au centre vous êtes notamment en concurrence avec Paul Costes qui s’est révélé cette saison…

Au Stade (toulousain, NDLR) j’ai l’impression que chaque année il a des joueurs qui explosent ! Cette année c’est Paul (Costes), c’est un très bon joueur et il fait de très bon match. Les absents ont toujours tort, quand tu te blesse il y a forcément un mec qui prend ta place et qui peut la garder. C’est la définition même du sport de haut niveau.

Comment jugez-vous votre évolution personnelle cette saison ?

C’est un peu les montagnes russes pour moi cette saison. Je reviens de blessure et j’ai l’impression de faire des bons matchs, après je me blesse à nouveau. J’ai enchainé les blessures, donc ma saison est un peu mitigée. Je cherche à avoir plus de constance à éviter les pépins physiques et après feu ! En ce moment je prends du plaisir sur le terrain, je m’amuse mais forcément je voudrais limiter les blessures.

Comment avez-vous vécu ces deux dernières semaines entre la victoire en champions cup et la réception de La Rochelle au stadium ?

C’est fou ! On fait match nul contre la Rochelle on a l’impression d’être champion du monde à la fin du match. C’est dingue, on ne réalise pas encore tout ce qu’on est en train de vivre je pense qu’il nous faudra quelques années pour se rendre compte de tout ce qu’on a accompli au club. Chacun avec sa participation, on reste aussi lucide là-dessus mais c’est dingue ce qui nous arrive !