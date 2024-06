Les Parisiens ont fait la course dans le trio de tête durant tout le championnat. La qualification en demi-finale est en ligne de mire, après avoir vécu deux passages difficiles en barrage lors des trois dernières saisons.

On jouera à guichets fermés samedi soir à Jean-Bouin pour la sixième fois de la saison. Avant même ce match hyper excitant contre Toulon, le Stade français a déjà remporté cette victoire, de s’avancer vers cette rencontre à quitte ou double soutenu par le petit peuple parisien, de nouveau curieux de ce que fabriquent les Soldats roses dans leur mouvement de remontée dans la hiérarchie. À Paris, c’est beau une équipe qui gagne, comme le professait Max Guazzini en son temps, et c’est même la seule chose qui compte si on veut s’y faire un peu reconnaître. Dans ce cadre de jeu grisant, de ce stade qui débordera, les joueurs du Stade français joueront ici un peu la crédibilité de leur nouvelle notoriété. Après avoir manqué de prendre ici et là lors de leurs trois dernières sorties, les petits points de bonus qui leur auraient permis d’éviter ce choc "toulonnesque", ils font face à un devoir d’autorité à produire chez eux, qui sied plutôt bien à leur cylindrée.

Leur style rugueux et direct, leur défense, leur conquête, l’énergie collective tirée d’une gestion très réussie de leur effectif, puisque seul l’ouvreur Zack Henry est sur le flanc, cette infanterie sans grand génie offensif, mais terriblement bien organisée, trouvera dans ce premier match de phase finale l’occasion de faire valoir à quel point ses manquements ne sont pas un frein, dès lors que les circonstances exigent une détermination totale face la brutalité d’un résultat sec.

"Monter dans le train"

Quand la victoire propulse en demi-finale, et que la défaite envoie en barrage, et peut-être contre le Racing 92, qui a remporté les deux derniers disputés à l’Arena (2021) et à Jean Bouin (2023), la vie devient tellement simple et binaire. À ce stade de la compétition, ce club qui n’a pas vu les demi-finales depuis 2015, année de son dernier titre, doit s’orienter en quatre-vingts minutes vers une autre trajectoire de phase finale que celle du derby francilien. "Le Top 14 enseigne qu’il faut savoir monter dans le train quand il passe en gare, commente le directeur général Thomas Lombard. C’est un grand moment pour notre club. Un moment excitant. Nous savons d’où nous venons, et si on nous avait dit en début de championnat que nous jouerions ce scénario lors de la dernière journée, nous aurions signé des deux mains. C’est un moment de pression positive. Il faut tout faire naturellement pour saisir cette opportunité de qualification directe. Elle serait un signal fort de notre progression." Jusqu’à présent, cette équipe parisienne, qui a fait la course dans le trio de tête durant toute la saison régulière, a toujours réussi à se hisser à la hauteur des évènements. L’UBB s’était déplacée il y a trois semaines dans des conditions un peu identiques, pour contester aux Parisiens leur deuxième place, et ils n’avaient pas flanché (22-18). Alors qu’ils venaient d’essuyer juste auparavant deux gros revers à Montferrand (41-18) et à Toulouse (49-18), ils s’étaient remis sur pied immédiatement sur leur terrain comme s’ils n’avaient jamais reçu ces deux claques. Juste avant cette séquence, alors qu’ils étaient encore leader de la compétition, Laurent Labit avait déclaré "qu’un passage par les barrages serait un échec". "Je le pense toujours, réaffirmait-il en début de semaine. Nous avons fait tout ce qu’il fallait pour être à ce niveau dans le classement. Et nous nous trouvons face à un match qui nous fait prendre conscience du démarrage des phases finales. Je crois que nous avons laissé des points en route à l’extérieur car nous ne ressentions pas encore la survenue des matchs couperets. Nous y sommes. Et nous sommes confiants. Nous avons montré beaucoup de certitudes sur notre capacité à gérer les rencontres. Nos points forts sont identifiés. Ils vont nous emmener à gagner ce match."