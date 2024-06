La Rochelle est très bien placée pour se qualifier. Et elle a remis de l’ordre dans son rugby. Cette 26e journée doit être celle de la confirmation d’un regain de forme collectif.

Pendant de trop longs mois, les semaines se sont suivies et ressemblées du côté de l’Apivia Parc, les Maritimes étant ballottés entre victoires souffreteuses à domicile et défaites rageantes à l’extérieur, avec, à l’arrivée, la fâcheuse impression de ne pas avancer, voire de faire du surplace. Depuis dix jours, et encore plus depuis le retour de Toulouse, l’atmosphère a changé, à en croire les habitués des lieux. Les sourires y sont un tantinet plus larges, les regards plus aiguisés.

Si le Stade rochelais n’a pas encore retrouvé, loin de là, toutes ses bonnes habitudes des années passées en termes de maîtrise et de toute puissance, le parfum des matchs couperet fait visiblement encore effet sur Antoine Hastoy et ses partenaires : "Les phases finales ont commencé la semaine dernière, évoque l’ouvreur. Tu le sens dès que tu arrives en réunion, c’est une ambiance différente. Il ne nous restait que cinq matchs. Là, il n’y en a plus que quatre. On sent des mecs hyper concernés et, surtout, qui ont retrouvé de la confiance avec la production réalisée à Toulouse." Le retour de la confiance ne se décrète pas, ne se programme pas. Il se provoque. Au Stadium, l’ouvreur international et ses partenaires, plus audacieux, comme libérés, ont enfin livré, balle en main, une prestation à la hauteur de leurs attentes et de leurs efforts : "Nous avons enfin vu le travail payer. Il y a eu beaucoup de mieux dans tout ce qui a été produit offensivement, avec de bonnes combinaisons. Et ce même si l’équipe n’a pas eu tant le ballon que ça."

En Haute-Garonne, les Rochelais ont réalisé seulement 76 passes pour 16 défenseurs battus. Un ratio aussi encourageant que frustrant. Comme le scénario de ce choc face à un Toulouse remanié qui a, à la toute fin, rappelé aux protégés de O’Gara que rien ne serait facile pour eux cette année.

Une tête d’épouvantail ?

Les soucis récurrents de Pierre Bourgarit, la nouvelle commotion de Matthias Haddad ou encore la pénurie de deuxième ligne en sont d’autres preuves : "Si on reprend les compositions, je ne pense pas qu’on ait pu aligner une fois notre XV type si on peut l’appeler comme ça, résumait, cette semaine, le talonneur international. Il n’y a pas d’excuses à se chercher mais c’est un constat : nous n’avons pas joué avec toutes nos forces en même temps."

Malgré tout, Deflandre peut envisager la dernière réception de la saison avec un demi-sourire : après tout, La Rochelle a de très grandes chances de se qualifier, même en cas de défaite, et elle a retrouvé de l’allant. Alors qu’ils ont longtemps craint de tout perdre lors de cette 26e journée, les supporters jaune et noir et leurs favoris ont finalement beaucoup à gagner lors de ce faux 8e de finale : une place qualificative, du plaisir collectif et un statut d’épouvantail des phases finales. Vu tout ce que l’ancien champion d’Europe a traversé cette année, ce serait déjà un joli pas en avant.